Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Spitzenspiel lebt von der Spannung

DJK Donaueschingen und FC 08 Villingen trennen sich 1:1

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen II 1:1 (1:1). (daz) Das im Vorfeld mit großer Spannung erwartete Derby hielt fußballerisch nicht das, was die Konstellation versprach. Die Villinger bauten ihre Serie an ungeschlagenen Partien auf 14 aus, die Donaueschinger auf sieben. Beide Mannschaften hatten doch einigen Respekt voreinander, sodass es auch kein Offensivfeuerwerk gab. So lebte das Spiel mehr von der Spannung.

„Beide Mannschaften haben sich etwas schwer getan. Die Punkteteilung geht in Ordnung. Ich kann mit einem Zähler bei starken Donaueschingern gut leben“, resümierte 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Ähnlich kommentierte Olaf Kurth, Trainer der DJK, die Partie. „Es war nicht der fußballerische Leckerbissen, weil der Respekt voreinander einfach zu groß war. Man hat dennoch gesehen, dass hier zwei Top-Teams der Landesliga auf dem Platz standen. Mit dem Punkt bin ich zufrieden.“

Die DJK versuchte schnell in Führung zu gehen. Schorpp (6.) lief allein durch, schoss aber genau FC 08-Schlussmann Otte in die Arme. Auch Raab hatte aus 18 Metern kein Glück beim Abschluss. Schon da dominierten die Aktionen im Mittelfeld. Dann aber schlugen die Gäste mit der ersten guten Möglichkeit zu. Nach einer Flanke köpfte Jallow zum 0:1 ins Netz. Während der Schiedsrichter nicht ganz sicher war, ob der Treffer zählt, zeigte der Assistent sofort zum Abstoßkreis.

Wenig später hätte Villingen nachlegen können, doch auch die DJK hatte durch Schorpp eine gute Kopfballchance, die in den Armen von Otte endete. Schließlich wurden die Bemühungen der DJK doch noch belohnt. Otte bekam den Ball kurz vor der Pause nicht weg. Ohnmacht und Schneider störten. Schneider kam an den Ball und schob zum Ausgleich ein.

Nach dem Seitenwechsel hatte Chiurazzi (55.) eine gute Möglichkeit und auch Ketterer (66.) hätte zum 1:2 einschießen können. Villingen spielte nun gefälliger und übernahm langsam die Regie. Donaueschingen leistete sich schon im Spielaufbau Fehler, die aber unbestraft blieben. Die ganz großen Möglichkeiten blieben nun aus. Beide Teams wollten in erster Linie nicht verlieren. Optisch hatte Villingen etwas mehr vom Spiel, doch die Defensive der DJK stand, sodass es bei der gerechten Punkteteilung blieb.

Tore: 0:1 (31.) Jallow, 1:1 (44.) Schneider; SR: Schneider (Konstanz), ZS: 280.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Raab, Erndle, Ganter (42. F. Kleinhans), Heitzmann, Sauter, Schorpp, Schneider, Albicker, Ohnmacht.

FC 08 Villingen II: Otte, Effinger, Hynes, Morreale, Tsimba-Eggers, Jallow (88. Campisciano), Wagner, Ketterer (77. F. Sari), Zölle, Jerhof. F. Chiurazzi (92. Kokolanski).