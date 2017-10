Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Kellerduell am Bodensee

Aufsteiger SV Obereschach gastiert beim SC Konstanz-Wollmatingen

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SV Obereschach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Im Spiel des Tabellenletzten gegen den Vorletzten gilt für beide: Verlieren verboten. Obereschach hat bisher zwei Zähler mehr auf der Habenseite und sollte es auch nach den 90 Minuten so bleiben, wäre der Aufsteiger sicherlich nicht unzufrieden, auch wenn SVO-Trainer Mario Bibic sagt: „Unser Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen.“

In den vergangenen Jahren gehörten die Konstanzer stets zu den Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt aber legte das Team vom Bodensee einen richtigen Fehlstart hin. Magere zwei Punkte stehen auf der Habenseite. „Wir sind nicht in der Situation, einen Gegner nicht ernstzunehmen. Konstanz am Tabellenstand zu messen wäre der größte Fehler. Ich habe diese Mannschaft schon öfters gesehen und weiß, dass sie deutlich besser ist“, sagt Bibic. Die Gastgeber haben bisher zwar nur fünf Tore geschossen, mit erst 15 Gegentreffern aber auch die beste Abwehr der Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

Mit Roman Riegger, Janik Lees oder Marco Haberer und einigen anderen Spielern sind bei Obereschach weiterhin einige Stammkräfte nicht ganz fit. Bibic will das aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir werden elf Spieler auf den Platz bringen, die unser Vertrauen haben. Wichtig sein wird der Glaube an das eigene Leistungsvermögen“, fügt Bibic an. Auch der Trainer weiß, dass bei den Konstanzern irgendwann der Knoten platzen wird. „Nur hoffentlich nicht gegen uns.“ Dazu sollte Obereschach den spielstarken Gegner möglichst weit vom eigenen Tor entfernt halten und selbst beim Torabschluss die Qualität zeigen, die die Mannschaft noch in der vergangenen Bezirksliga-Saison ausgezeichnet hat.