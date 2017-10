Regionalsport Schwarzwald Landesliga-Gipfeltreffen in Schonach

Tabellenzweiter empfängt am Sonntag den Spitzenreiter F.A.L.

Fußball-Landesliga: FC Schonach – Spvgg. F.A.L. (Sonntag, 15 Uhr). Die aktuell Besten der Besten der Liga treffen am Sonntag im direkten Duell in Schonach aufeinander. Die Heimelf hat mit 28 Treffern bisher den besten Angriff, die Gäste mit erst sechs Gegentreffern die beste Abwehr. Ein echtes Top-Spiel.

„Wir freuen uns darauf. Diese Partie wird uns zeigen, wie weit wir wirklich schon sind. Ein Spiel gegen den souveränen Spitzenreiter ist immer attraktiv und sollte auch eine gute Zuschauerkulisee anlocken“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco.

Im Vorfeld bemühten sich die Schonacher, nicht zu euphorisch in dieses Gipfeltreffen zu gehen, zumal Blanco möglicherweise einige Veränderungen vornehmen muss. „Drei, vier Spieler liegen mit einer Erkältung flach und werden am Sonntag kein Thema sein.“ Vor allem in der Offensive wird es Ausfälle geben. Aufgrund der Brisanz der Partie nennt der Schonacher Trainer keine Namen, auch um den Überraschungseffekt auf seiner Seite zu haben. Und es gibt noch einen anderen Grund: „Bei mir zählen nicht nur elf oder zwölf Spieler zum Kader. Alle anderen sind ebenfalls fester Bestandteil und keinesfalls Ersatz. Ich habe kein Problem damit, Spieler zu bringen, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten. Alle haben mein Vertrauen.“

Bis nach Schonach hat sich die Abschlussstärke vom Frickinger Mark Burgemeister (10 Tore) herumgesprochen. Ihm bescheinigt Blanco Qualität für höhere Ligen. Doch allein ist auch Burgenmeister chancenlos. Blanco impfte daher seinen Spielern ein, schon die Zuspiele auf ihn zu unterbinden. „Wir müssen als ganze Mannschaft auch defensiv denken. In der vergangenen Saison haben wir noch 2:5 verloren. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir in unserer Entwicklung vorangekommen sind. Wir werden aber alles probieren“, kündigt Blanco an. Sieben der bisherigen acht Spiele haben die Schonacher gewonnen. An Selbstvertrauen sollte es der Mannschaft nicht mangeln.