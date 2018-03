Regionalsport schwarzwald Landesliga-Derby zwischen FC 08 Villingen II und Löffingen war schon oft ein Torspektakel

Samstag Neuauflage im Villinger Friedengrund

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Löffingen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Die Spiele zwischen beiden Teams hatten in der Vergangenheit stets einen hohen Unterhaltungswert und boten nicht selten ein kleines Spektakel. So gewannen die Villinger in der vergangenen Saison in Löffingen mit 6:5 Toren, kassierten dafür aber eine 0:2-Heimniederlage. In der laufenden Runde feierte Villingen in Löffingen einen 6:2-Erfolg, wobei es bereits nach 22 Minuten 3:0 für die Gäste stand. Folgt nun das nächste Spektakel?

Acht Siege feierten die Villinger in den vergangenen acht Partien. Gern möchten Trainer Marcel Yahyaijan und seine Spieler die Serie ausbauen, um weiterhin Druck auf Spitzenreiter Pfullendorf auszuüben. "Löffingen kann an guten Tagen jeden Gegner in der Liga bezwingen, wie wir in der vergangenen Saison selbst erkennen mussten. Löffingen wird noch eine gute Rückrunde spielen", betont Yahyaijan.

Noch offener als in den vergangenen Wochen ist die Aufstellung, mit der Yahyaijan beginnen wird. "Acht Positionen sind vergeben. Ich muss abwarten, ob Spieler aus dem Oberliga-Kader hinzukommen. Möglicherweise werde ich auch 30 Minuten vor Spielbeginn noch ändern. Das lasse ich mir offen", ergänzt der Coach, der in den vergangenen Tagen auch die Planungen für die kommende Saison vorangetrieben hat. "Aktuell haben wir die Zusagen von schon 14 Spielern. Darunter sind auch A-Jugendspieler. Das ist eine gute Basis", fügt Yahyaijan an.

Kurze Anreise, schwerer Brocken. So lässt sich die Konstellation aus Löffinger Sicht zusammenfassen. "Den Nullachtern traue ich in der Saison noch einiges zu. Für uns ist das Spiel eine riesige Herausforderung. Andererseits sind wir jetzt vier Spiele in Folge ungeschlagen und wollen das Selbstvertrauen auch im Friedengrund unter Beweis stellen", betont Löffingens Trainer Tim Heine. Er erkannte zuletzt ein deutlich stabileres Auftreten seiner Mannschaft. Allerdings: "Mit der Trainingswoche war ich nicht ganz zufrieden."

Fraglich sind bei Löffingen die beiden zuletzt angeschlagenen Daniel Fuß und Alexander Kornienko, wobei wohl bei Fuß eher eine Einsatzchance besteht. Heine hofft, dass seine Mannschaft die sicher nicht zahlreichen Chancen kaltschnäuzig nutzt. "Villingen hat bisher die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Das sagt alles über die Qualität", ergänzt Heine, der sich eine taktische Aufstellung überlegen wird, die einerseits sein defensiv stabiles Verhalten beinhaltet, andererseits eine Taktik, die nur auf die Verteidigung ausgerichtet ist. Heine weiß, dass das über 90 Minuten kaum gut gehen kann. Daher gelte es, selbst die Chancen zu suchen.