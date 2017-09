regionalsport schwarzwald Landesliga-Derby nichts für schwache Nerven

FC Schonach gewinnt beim SV Obereschach 2:1. Gäste drehen Partie in der Schlussphase

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Schonach 1:2 (1:0). (wh) Schon nach sechs Minuten musste der SV Obereschach den ersten Wechsel nach einem mit gelb geahndeten Foulspiel an der Bande vornehmen. Der OSV ließ sich dadurch nicht beeindrucken und ging nach elf Minuten durch René Riegger in Führung. Nach einem Freistoß von Marvin Zimmermann parierte Pfau den Kopfball von Hayn im letzten Moment. Der Obereschacher Spielführer stand genau richtig und vollendete zum 1:0.

Danach drückte Schonach auf den Ausgleich. German (21.) und Romeo (22.) hatten Möglichkeiten dazu. Zahlreiche gelbe Karten und eine gelb-rote in der 39. Minuten für Gianvito Romeo (Schonach) zeugten von einem sehr intensiven Spiel. Chancen auf beiden Seiten waren dennoch Mangelware und so ging es mit dem 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Schonach gewaltig den Druck. Nachdem in der 57. Minute der Obereschacher Nailton Heringer ebenfalls die Ampelkarte sah, wurde es für den OSV noch schwieriger, die Führung zu behaupten. In der 62. Minute knallte German einen Foulelfmeter an die Querlatte und kurz darauf scheiterte Julian Kaiser bei einem Pfostentreffer. In der 79. Minute wurde Jannik Reiner eingewechselt und drei Minuten später erzielte er mit einem unglaublich schönen Freistoß in die rechte obere Torecke den viel umjubelten Ausgleich.

Drei Minuten später war es Nico Frey, der das Durcheinander in der Hintermannschaft der Gastgeber ausnutzte und für Schonach den 2:1-Endstand herstellte. Obereschach bemühte sich noch gewaltig, um den Ausgleich herzustellen, aber Schonach hatte da etwas dagegen. Obereschach muss weiter auf den ersten Heimsieg warten. Tore: 1:0 (11.) René Riegger, 1:1 (82.) Jannik Reiner, 1:2 (86.) Nico Frey; ZS: 280. SR: Schäper.

SV Obereschach: Fischer, Sakschewski (64. Mike Duffner), Zimmermann, René Riegger, Schreiner, Njie, Storz (73. Haberer), Hayn, Tom Duffner (6. Heringer), Roman Riegger, Yildiz (61. Lees).

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti (84. Wölfle), Hettich (79. Reiner), Dold, Romeo, Schneider, German, Kaiser, Passarella.