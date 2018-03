Regionalsport Landesliga-Derby in Furtwangen: Platzbeauftragter gibt sein Okay

Landesliga-Derby in Furtwangen: Platzbeauftragter gibt sein Okay

Das Lokalderby in der Fußball-Landesliga am heutigen Samstag (14.30 Uhr) zwischen dem FC Furtwangen und dem FC Schonach kann stattfinden

Fußball-Landesliga: Das tägliche Schneeschippen beim FC Furtwangen in dieser Woche hat sich gelohnt. Nachdem vor wenigen Tagen noch sehr fraglich war, ob das Landesliga-Derby der Furtwanger gegen den FC Schonach (14.30 Uhr) überhaupt stattfinden kann, gab der Platzbeauftragte Reinhold Eschle (Gütenbach) am Samstagmorgen sein Okay. Der Kunstrasenplatz wurde von den Furtwangern soweit vom Schnee befreit, dass einer Austragung des Derbys offensichtlich nichts mehr im Wege steht.

"Nun kommt es noch auf den Schiedsrichter an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht anpfeift", sagt Peter Mark, der Spielausschussvorsitzende der Furtwanger, zu den Verhältnissen im Bregstadion.

Das Landesliga-Derby zwischen dem FC Furtwangen und dem FC Schonach ist zugleich das erste Punktspiel der beiden Mannschaften nach der Winterpause. In der ersten Saisonhälfte gehörten die zwei Teams zu den positiven Überraschungen der Liga. Die Bregtäler um Trainer Markus Knackmuß beeindruckten mit einer sensationellen Erfolgsserie von neun Spielen in Folge und stehen auf Tabellenplatz fünf. Die Schonacher Team von Trainer Enrique Blanco ist Vierter mit lediglich drei Punkten Rückstand auf Rang zwei. Im Vorrunden-Duell gewann Schonach nach einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit 4:1.