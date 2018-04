Regionalsport schwarzwald Landesliga-Derby: Schonach überrollt Obereschach

Spiel endet mit 9:1 Toren. Schonach am Montag ohne Torerfolg

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SV Obereschach 9:1 (3:1). (ali) Das Derby endete mit dem höchsten Saisonsieg der Schonacher und der deutlichsten Pleite des Aufsteigers. Obereschach rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

„Mitte der ersten Hälfte haben wir zu unserem Spiel gefunden und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben sehr gut kombiniert und den Ball laufen lassen. Der Sieg ist hochverdient“, sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco.

Obereschach versuchte zunächst mit kontrolliertem Pressing Druck aufzubauen und Schonach tat sich schwer. Die Defensive um Abwehrchef Marcel Wetzig stand jedoch sicher. Als der pfeilschnelle Julian Kaiser von Obereschachs Duffner unsanft von den Beinen geholt wurde, erzielte Torjäger Alex German vom Elfmeterpunkt das 1:0. Obereschach glich nur 180 Sekunden später durch Daniel-Noah Nocht zum 1:1 aus. Nun aber kam Schonach immer besser in Fahrt. Obereschach wurde in der eigenen Hälfte gebunden. Passarella köpfte aus halblinker Position maßgerecht zum 2:1 ins lange Toreck und erhöhte fünf Minuten später mit einem wuchtigen 25-Meter-Schuss auf 3:1. Kaiser, Romeo und German hatten weitere Chancen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte Obereschach mit spielerischen Mitteln die Gastgeber zu überraschen. Nach einer Alleinaktion verpasste Roman Riegger (47.) den Anschlusstreffer. Dies sollte jedoch die letzte Gelegenheit der Gelb-Schwarzen in der zweiten Hälfte sein. German (49.) scheiterte am hervorragend agierenden Gästekeeper Fischer. Obereschach konnte dem unaufhaltsamen Sturmlauf der Blanco-Elf nichts mehr entgegensetzen. Innerhalb von elf Minuten gab es vier weitere Treffer zum 7:1. Zunächst war es Kaiser, der durch eine millimetergenaue Hereingabe von German das Leder im Netz versenkte. Schonach ließ den Gästen keine Freiräume und erhöhte nur drei Zeigerumdrehungen darauf durch German auf 5:1. Der Teutonen-Express lief auf Hochtouren. Kaiser machte mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll. In der 68. Minute zog Fischer die Notbremse und grätschte Kaiser im Strafraum ab. Romeo verwandelte sicher zum 7:1.

Obereschach zeigte sich beeindruckt von der spielerischen Stärke der Schonacher. Die Zuordnung schien in der Gästeelf völlig durcheinander. Schonach nutzte auch in der Schlussphase jede Nachlässigkeit der Bibic-Elf. Passarella vollendete mit seinen Saisontreffern 19 und 20 ein wahres Glanzstück der Schonacher. Tore: 1:0 (8./FE) German, 1:1 (11.) Nocht, 2:1 (29.) Passarella, 3:1 (34.) Passarella, 4:1 (57.) Kaiser, 5:1 (60.) German, 6:1 (65.) Kaiser, 7:1 (68./FE) Romeo, 8:1 (81.) Passarella, 9:1 (85.) Passarella; SR: Felix Dürrschnabel (Bietigheim/Baden-Baden); ZS; 200.

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Ketterer, Wetzig (71. Weis), Lenti, Dold (63. Frey), Passarella, Reiner, Romeo, German (78. Hettich), Kaiser (78. Pfau).

SV Obereschach: Fischer, Duffner (52. Yildiz), Zimmermann, Lees (61. Rottler), Riegger Rene, Schreiner, Nocht, Storz, Hayn, Riegger Roman, Heringer.

Glanzlose Nullnummer

FC Schonach – SC Konstanz-Wollmatingen 0:0. Am Montag stockte hingegen die Offensivkraft der Schonacher. „Konstanz war defensiv sehr aggressiv und stabil. Trotz der gefühlten 80 Prozent Ballbesitz haben wir es nicht verstanden, die Chancen zu nutzen. Wir haben zu kompliziert gespielt“, resümierte Blanco die Partie.

Die Gäste spekulierten auf Konter. Schonach gelang es nicht, Konstanz aus der Defensive zu locken. Lediglich nach einem Flankenlauf von Romeo stand Passarella goldrichtig. Doch der Unparteiische erkannte den Treffer des Torjägers nicht an. Die wenigen Tempogegenstöße der Gäste brachten nichts ein. Im zweiten Spielabschnitt dasselbe Bild. Schonach tat sich spielerisch weiterhin schwer und verstand es nicht, einen Angriff erfolgreich abzuschließen. So blieb es bei der eher unerwarteten Nullnummer. SR: Christian Gehring (SV Gengenbach), ZS: 230.

FC Schonach: M. Pfau, Griesbeck, Ketterer, Wetzig, Lenti, Dold, Passarella (67. Frey), Reiner (77. S. Pfau), Romeo, German, Kaiser.