Regionalsport schwarzwald Landesliga-Derby Schonach gegen Obereschach: Beide Trainer pokern

Samstag Spiel in Schonach. Gastgeber spielen zudem am Oster-Montag gegen den SC Konstanz

Fußball-Landesliga: FC Schonach – SV Obereschach (Samstag, 15.30 Uhr); FC Schonach – SC Konstanz-Wollmatingen (Montag, 15 Uhr). (daz) Als einziger der sieben Schwarzwälder Landesligisten hat der FC Schonach über Ostern einen doppelten Einsatz zu absolvieren. Gut für die Schonacher, dass es keinen Reisestress gibt und beide Partien vor eigenem Publikum ausgetragen werden. Es sind gleichzeitig die ersten Schonacher Heimspiele im Kalenderjahr 2018.

Jeweils mit einem Tor Vorsprung gewannen die Schonacher die beiden ersten Saisonvergleiche gegen die kommenden Gegner. In Obereschach lag Schonach noch bis zur Minute 82 mit 0:1 Toren hinten, bevor zwei Treffer gelangen. Trainer Enrique Blanco ist indes zuversichtlich, dass seine Elf die zwei Partien binnen 48 Stunden problemlos durchsteht. "Wir haben genau diese Konstellation in der Vorbereitung einmal getestet und da hat es perfekt funktioniert. Wir freuen uns, wieder einmal vor eigenem Publikum spielen zu dürfen. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann wir letztmals in Schonach in einem Punktspiel auf dem Platz standen", betont Blanco.

Da beide Gegner tief im Tabellenkeller auf Abstiegsplätzen stehen, erwartet Blanco ähnlich umkämpfte Spiele wie zuletzt beim 1:1 in Hilzingen. "Für unsere Gegner sind es fast schon Endspiele. Obereschach hat eine kompakte Mannschaft, die über ihre Geschlossenheit kommt. Wir tun gut daran, uns zunächst einmal allein auf diese Partie zu fokussieren", macht Blanco deutlich. Daher werde er auch mit der besten Mannschaft beginnen, aus der nur Jonas Schneider wegen seiner Sperre fehlen wird. "Ich habe 14, 15 Spieler, die ich alle bringen kann. Die erste Elf habe ich auch schon Kopf", so Blanco, will jedoch keine Namen nennen, auch, um ein Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben. Ziel der Schonacher ist es, ein Sechs-Punkte-Wochenende zu schaffen, um somit die gute Ausgangsposition im Kampf um die beste Saisonabschlussplatzierung aller Zeiten zu wahren.

Seit rund 200 Minuten wartet die Elf des SV Obereschach in der Liga auf einen eigenen Treffer. Der wird jedoch in Schonach nötig sein, um etwas Zählbares mitzunehmen. Zunächst aber gilt es, defensiv sicher zu stehen. "Schonach hat eine ausgezeichnete Offensivqualität und mehrere Spieler, die jederzeit treffen können. Unsere einzige Chance besteht darin, dass wir eigentlich keine Chance haben",sagt SVO-Trainer Mario Bibic, um gleich nachzuschieben: "Wir werden auch dort unsere Möglichkeiten bekommen."

Wie Blanco gibt sich auch Bibic in personellen und taktischen Fragen vor dem Derby zugeknöpft. Es wird gepokert, um den Gegner zu überraschen. Immerhin hat sich aus dem Kader der Gäste kein Spieler in einen Oster-Urlaub verabschiedet, sodass Bibic Alternativen hat. "Ich kenne die spielerischen Qualitäten der Gastgeber. Wir wollen da mithalten, müssen aber kämpferische Tugenden ausspielen. Nur defensiv zu agieren kommt für mich nicht in Frage. Wir wollen und sollten schließlich auch treffen", ergänzt Bibic.