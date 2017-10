Regionalsport Schwarzwald LG Baar: Bausch und Duttlinger die besten Dreikämpfer

Leichtathleten ermitteln im Löffinger Haslachstadion ihre Meister

Leichtathletik: (h) Britta Bausch und Daniel Duttlinger holten sich bei den LG Baar-Meisterschaften die Titel im traditionellen Dreikampf der Aktiven. In den Jugendklassen überragten Niklas Leber, Emanuel Molleker, Jannik Winterhalder, Lilli Franke und Lia Fritschi. Bei den Einzeldisziplinen gab es etliche Bestleistungen in den Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen. In der Gästeklasse überragten Janice Waldvogel und Lea Streicher vom TV Lenzkirch sowie Natascha Wolf von der DJK Villingen.

An mehreren Terminen wurden im Löffinger Haslachstadion die Einzelwettbewerbe angeboten. Im Fünfersprung der Schüler unter 15 Jahren, der den späteren Weitsprung vorbereiten soll, sprangen einige Nachwuchsathleten auf vordere Plätze in der badischen Bestenliste, die demnächst veröffentlicht wird. Die Löffingerin Lilli Franke gewann in der W 13 ohne Anlauf mit starken 10,95 m vor Celine Foos (10,36 m) und Paula Birkenberger (10,35 m). Der ein Jahr jüngere Jannik Winterhalder kam auf 10,85 m. Jakob Uhrhan setzte sich in der M 14 mit Anlauf bei 15,30 m gegen seinen Löffinger Vereinskollegen Niklas Leber (14,70 m) durch.

Niklas Leber dominierte dafür in den drei Wurfdisziplinen. Den Diskus schleuderte er 37,58 m weit, den Hammer 2 Zentimeter weniger und den Speer ließ er auf 33,66 m segeln. Jannik Winterhalder gelang dieser Dreierpack in der M 12. Lisa Leber überzeugte im Hammerwerfen der U 18 mit Bestleistung von 28,56 m. Mit dem Speer zeigte die Donaueschingerin Sina Kaufmann in der W 14 bei 31,65 m aufsteigende Tendenz. Die beste Leistung in den Langstreckenläufen lieferte Carina Rothweiler. Sie legte die 2000 m in 7:53,75 Minuten zurück.

Den Pokal als bester Dreikämpfer sicherte sich Daniel Duttlinger mit 1495 Punkten. LG Baar-Meisterin wurde erneut die bereits zur Seniorinnenklasse zählende Britta Bausch mit 1353 Zählern. Lea Streicher sammelte in der U 20 gute 1395 Punkte. Die weiteren Dreikampftitel gingen an Anna-Lena Laufer, Elicia Henkelmann, Evelyn Kokuschin, Charlotte Barth und Lia Fritschi. Die beste Leistung von 1435 Punkten verbuchte die Löffinger Nachwuchshoffnung Lilli Franke auf ihrem Konto. Sie glänzte mit 10,50 sek über 75 m, 4,91 m im Weitsprung und 33,50 m mit dem Wurfball. In der M 13 erreichte Emanuel Molleker vom LV Donaueschingen in den gleichen Disziplinen 10,18 sek, 5,04 m und 51,00 m. Er freute sich über 1410 Punkte.

Die Senioren absolvierten den Wurffünfkampf. Der 80-jährige Dieter Rosewich zog sich mit 2333 Punkten gut aus der Affäre. In der M 65 setzte sich Ottmar Heiler an die Spitze der badischen Bestenliste mit 2972 Zählern. Sein Löffinger Teamkollege Stefan Wolf erzielte in der M 40 nach je 3 Versuchen 1791 Punkte. Natascha Wolf kam in der W 35 mit 2940 Punkten in die Nähe des badischen Rekords. 41,15 m mit dem Hammer brachten ihr am meisten Punkte.