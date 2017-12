Regionalsport Schwarzwald Kurios: Gebühr für sportlichen Erfolg

Rund um die Ringerteams aus der Region. Beim KSV Vöhrenbach herrscht Enttäuschung

Ringen: Ein emotionaler Kampftag liegt hinter den Schwarzwälder Ringer-Klubs. Der SV Triberg feierte den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Mannschafts-Meisterschaft. Regionalligist KSV Tennenbronn muss weiterhin bangen. Der KSK Furtwangen bleibt auch künftig in der Oberliga, und beim Bezirksligisten KSV Vöhrenbach herrscht Enttäuschung und Verärgerung zugleich.

SV Triberg

DRB-Gebühr: Der Einzug ins Viertelfinale bedeutet für die Triberger nicht nur sportlichen Erfolg. Die Schwarzwälder müssen auch noch einmal in die Tasche greifen. Die Ringer müssen für zwei weitere Kämpfe entlohnt werden. Zudem verlangt auch noch der Deutsche Ringerbund (DRB) Geld vom SVT. Alle Vereine, die das Viertelfinale erreicht haben, müssen an den DRB eine Gebühr von 500 Euro bezahlen. Wer weiterkommt, zahlt noch mehr. Beim Erreichen des Halbfinales fordert der DRB weitere 2000 Euro. Die beiden Teams, die ins Finale kommen, müssen noch einmal 4000 Euro an den Verband überweisen. Ralf Diener, der für die Bundesliga zuständige Vizepräsident des Verbandes, sagte auf Anfrage des SÜDKURIER als Begründung: „Die Abgabe gibt es schon seit zig Jahren.“ Tribergs Vorsitzender Mike Pfaff hält sich mit einem Kommentar zu dieser Verordnung zurück und meint lediglich: „Eine richtige Begründung haben wir bislang noch nicht bekommen. Eine Prämie anstatt einer Gebühr für sportlichen Erfolg wäre sicherlich eine größere Motivation.“

Weitere Informationen Völlig unverständlich

Neue T-Shirts: Pünktlich zur Finalrunde präsentierten sich Ringer und Verantwortliche in neuen T-Shirts. In Anlehnung an Tribergs bekanntesten Ort, den Wasserfall, gaben sich die Triberger den Namen „Waterfall Bulldogs“ auf ihren Shirts. Bereits beim Achtelfinal-Kampf gegen Hüttigweiler wurden mehrere dieser originellen Oberteile verkauft.

KSV Tennenbronn

Saisonfinale: Die Entscheidung um Platz zwei und damit den verbindlichen Bundesliga-Aufstieg ist in der Regionalliga Baden-Württemberg immer noch nicht gefallen. Mehrere Teams können am Saisonende noch Zweiter werden – auch der KSV Tennenbronn. Die jüngsten Ergebnisse in der Liga zeigen allerdings, dass kaum ein Team ernsthafte Ambitionen auf den Bundesliga-Aufstieg hat. Dass der AV Sulgen am Samstag 0:36 in Rheinfelden verlor, weil man eine Gewichtsklasse nicht besetzte und zwei Ringer Übergewicht hatten, ist für Tennenbronns Trainer ein weiterer klarer Beweis dafür. Brenn sagt deshalb: „Ich bin froh, wenn diese furchtbare Saison endlich vorbei ist.“

KSK Furtwangen

Klassenerhalt: Der KSK Furtwangen bleibt definitiv in der Oberliga Südbaden. Am letzten Kampftag könnten die Ringer aus dem Bregtal zwar noch auf den drittletzten Tabellenplatz zurückfallen. Da eine Liga höher, in der Regionalliga, jedoch maximal zwei südbadische Mannschaften absteigen werden, gibt es in der Oberliga auch höchstens zwei Absteiger. „Wir sind natürlich erleichtert, dass wir nicht bis zum Schluss zittern müssen und können nun konkreter für die nächste Saison planen. Wir müssen unseren Kader auf jeden Fall breiter aufstellen“, sagt KSK-Trainer Tobias Haaga und fügt an: „Im letzten Saisonkampf werden wir dennoch alles geben.“

KSV Vöhrenbach

Verärgerung: Der Vöhrenbacher Abstieg aus der Bezirksliga ist besiegelt. Dass der ärgste Konkurrent um den Klassenerhalt, AV Sulgen II, am vorletzten Kampftag in starker Formation auftrat und die Regionalliga-Mannschaft aufgrund von Unterbesetzung verlor, verärgert die Vöhrenbacher massiv. „Bei höherklassigen Mannschaften gibt es vor der Saison ein Wettrüsten und am Ende der Saison merken sie, dass sie gar nicht aufsteigen wollen. Das ist ein Kasperle-Theater und die kleinen Vereine sind die Leidtragenden“, sagt Vöhrenbachs Vorsitzender Daniel Buchholz.