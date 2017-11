Regionalsport Schwarzwald Kunstrasen soll helfen

DJK Villingen erwartet SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 14.30 Uhr). (olg) Richtungsweisende Partie für die DJK Villingen gegen den Gast vom Bodensee: Nach neun Spielen ohne einen Sieg bringt es Trainer Ralf Hellmer auf den Punkt. „Natürlich brauchen wir Punkte. Das zeigt der Blick auf die Tabelle. Wichtig ist aber auch, dass wir die Ruhe bewahren und an uns arbeiten, bis wir wieder die Stabilität finden, die uns in der Rückserie 2017 auszeichnete.“ Hellmer spricht zwei Dinge an: „Wenn der Kader wieder kompletter wird und sich das Team einspielt, werden die Erfolge kommen. Derzeit ist Improvisieren angesagt.“

Gegen Dettingen werden Marc Zimmermann (privat), Heiko Reich (verletzt), Martin Wieczorek (Langzeitausfall) sowie Lukas Hug (Auslandsaufenthalt) fehlen. Dafür sind Dennis Werner, Pascal Beha und Hermann Takuete wieder zurück. Hellmer: „Ich traue uns einen Dreier zu, weil wir auch das 1:4 in Walbertsweiler abgehakt haben. Daher ist meine Gefühlslage vor dem Spiel sehr gut.“ Allerdings fällt der Coach selbst an der Seitenlinie aus. Warum? „Ich bin im Urlaub, gebucht schon im letzten Mai. Aber ich mache mir keine Sorgen“, sagt Hellmer. Dafür übernimmt Jan Hirsch das Coaching. Hellmer: „Er kennt das Team. Von mir ein Dankeschön an ihn, dass er hilft.“ Ein Vorteil oder Nachteil? Mit einem Augenzwinkern meint Hellmer: „Wenn die Jungs ohne den Trainer gewinnen, habe ich nichts dagegen. Vielleicht puscht es sie ja, mir den Urlaub zu versüßen und zu zeigen, dass sie es können.“

Den Gegner schätzt Hellmer als kampfstark ein. „Die SG ist seit drei Spielen unbesiegt und weiß, dass sie bei einem Sieg bei uns nach unten ein Polster schaffen kann.“ Deshalb geht die DJK auch auf den Kunstrasen, „damit wir mit unseren spielerischen Mitteln besser gegenhalten können“.