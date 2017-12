Regionalsport Schwarzwald Kür und Pflicht für die Wild Wings

Schwenningen am Freitagabend bei Nürnberg Ice Tigers. Am Sonntag Heimspiel gegen Krefeld Pinguine

Eishockey: Kür und Pflicht warten auf die Wild Wings an diesem Wochenende. Am Freitagabend (19.30 Uhr) sind die Schwenninger bei den Nürnberg Ice Tigers in der Außenseiterrolle. Am Sonntag (17 Uhr) ist jedoch ein Sieg im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine ein Muss, um einen Verfolger im Kampf um die Playoff-Teilnahme auf Distanz zu halten.

Pat Cortina macht bei der Einstufung der beiden Gegner wenige Unterschiede: „Auf uns warten zwei harte Nüsse“, sagt der Chef-Coach der Wild Wings. Nürnberg sei vor allem körperlich sehr stark und die Krefelder ein gefährlicher Gegner. Vor allem der Freitag-Gegner wird richtig heiß sein. Durch eine überraschend deutliche 0:4-Pleite bei den Iserlohn Roosters mussten die Franken am Mittwoch die Tabellenführung an die Eisbären aus Berlin abgeben. Unlösbar ist die Aufgabe der Schwenninger gegen die Ice Tigers dennoch nicht. Vor zwei Wochen zeigten die Wild Wings beim 5:2-Sieg in München, dass sie auch bei den „Großen der Liga“ punkten können.

Pat Cortina erwartet von seiner Mannschaft kämpferisch und läuferisch eine ähnliche Leistung wie bei der 0:1-Heimniederlage gegen Berlin am Mittwoch. Der Trainer weiß aber auch, dass in punkto Torabschluss noch viel Luft nach oben ist: „Gegen Berlin hatten wir die besseren Möglichkeiten. Wer 15 Chancen hat, muss zumindest zwei, drei Tore machen. Selbst als das Tor leer war, haben wir nicht getroffen.“

Einer der Hauptverantwortlichen für Schwenninger Tore und Torvorlagen wird in Nürnberg vielleicht gar nicht auflaufen. Kapitän Will Acton ist aufgrund seiner Krankheit noch geschwächt. Der Topscorer fehlte am Mittwoch zum ersten Mal, seit er Anfang Oktober 2015 erstmals ins Wild Wings-Trikot schlüpfte. „Es geht Will mittlerweile besser. Wir hoffen, dass es für das Nürnberg-Spiel klappt. Aber es ist fraglich“, so Cortina. Definitiv fehlen werden die verletzten Marc El-Sayed, Mirko Sacher und Mirko Höfflin. Sayed macht nach seinem Unterarmbruch gute Fortschritte. Der 26-Jährige trainiert schon wieder auf dem Eis und könnte Mitte Dezember ins Team zurückkehren.

Ein großer Faktor für den Erfolg ist für den Chefcoach die Kraft. „Bei derzeit wöchentlich drei Spielen ist die Energie enorm wichtig. Ich hoffe, sie reicht bis Sonntag.“ Dass der Energie-Haushalt bei den Schwänen sehr strapaziert ist, zeigen auch die letzten Ergebnisse. Fast jedes Mal mussten die Schwenninger bis zur letzten Sekunde kämpfen, um entweder einen knappen Vorsprung zu verteidigen oder einen Rückstand noch auszugleichen.

In Nürnberg steht voraussichtlich Marco Wölfl zwischen den Pfosten. Gegen Krefeld kehrt Dustin Strahlmeier wieder ins Tor zurück. Nach der Vertragsverlängerung von Strahlmeier und Sacher erhielten die Wild Wings-Verantwortlichen nun auch eine Unterschrift aus dem Trainerteam. Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen hat seinen Kontrakt in Schwenningen verlängert. Laut Sport-Manager Jürgen Rumrich sind die Chancen, dass auch Pat Cortina am Neckar bleibt, sehr gut. Rumrich: „Beide Seiten wollen weiterhin zusammenarbeiten. Es liegt nur noch an Kleinigkeiten.“

Vertrag bis 2019

Folgende Spieler haben bei den Wild Wings bereits einen Vertrag für die kommende Saison:

Torhüter: Dustin Strahlmeier

Verteidiger: Mirko Sacher, Dominik Bittner, Benedikt Brückner.

Angreifer: Will Acton, Simon Danner (bis 2020), Marc El-Sayed, Mirko Höfflin, Marcel Kurth, Tobias Wörle

Zudem hat der finnische Torwart-Trainer Ilpo Kauhanen seinen Vertrag in Schwenningen verlängert