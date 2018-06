Regionalsport Schwarzwald Kreisliga B, Staffel 2: SG Kirchen-Hausen feiert Meistertitel

Vizemeister SV Aasen in der Aufstiegsrunde

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) Erst am letzten Spieltag sicherte sich die SG Kirchen-Hausen durch den mühsamen 2:1-Sieg beim SV Mundelfingen den Meistertitel in der Kreisliga B 2 und den Aufstieg in die Kreisliga A. Als Zweiter beendete der SV Aasen nach dem 4:2 Erfolg bei der SG Unadingen-Dittishausen die Saison und geht nun in die Relegationsrunde um den Aufstieg gegen FKB Villingen (Vizemeister B 1) und den SV Saig (Vizemeister B 3). Ohne Punktgewinn beendete der FC Grüningen die Saison 2017/18.

SG Unadingen/Dittishausen – SV Aasen 2:4 (1:2). Tore: 0:1 (23.) Thomas Schwab, 1:1 (28.) Andreas Wolf, 1:2 (36.) Tim Stolz, 2:3 (51.) A. Wolf, 2:3 (62.) T. Stolz, 2:4 (82.) Simon Hall (Foulelfmeter). Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Silas Haselberger (Brigachtal).

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Wolterdingen 5:3 (4:1). Tore: 1:0 + 2:0 (13.+17.) Heiko Enoch, 3:0 (20.) Mario Merz, 4:0 (23.) Manuel Weiler, 4:1 (25.) Sebastian Scheer, 4:2 (72.) Sanna Dampha, 5:2 (75.) M. Merz, 5:3 (79.) Thorsten Senger. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Jochen Lobstedt (Dauchingen).

TuS Blumberg – SV Ewattingen 0:1 (1:2). Tore: 0:1 (17.) Benedikt Beringer, 1:1 (61.) Benjamin Danacher, 1:2 (86.) Jakob Hepting. Zuschauer: 60. Besonder Vorkommnisse.: Rote Karte (78.) für Blumberg. Schiedsrichter: Wolfgang Tietze (Radolfzell).

SV Mundelfingen – SG Kirchen-Hausen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 (16.) Andy Krukenberg, 0:2 (76.) Sheriff Jallow, 1:2 (79.) Dominik Mäder. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Christian Strittmatter (Grafenhausen).

FC Gutmadingen II – FC Grüningen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 (15.) Alexander Reis, 2:0 (55.) Matthias Reichmann, 2:1 (62.) Christopher Luthardt, 3:1 (70.) M. Reichmann. Zuschauer: 20. Schiedsrichter: Herbert Hengstler (Deißlingen).