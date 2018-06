Regionalsport Schwarzwald Kreisliga B, Staffel 1: Meisterjubel beim SV Niedereschach

Letzter Spieltag absolviert: FKB Villingen in der Aufstiegsrunde

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (ju) Jubel beim SV Niedereschach. Die Mannschaft von Trainer Marco Tümpel kehrt in die Kreisliga A zurück. Mit einem sicheren Sieg in Mönchweiler am letzten Spieltag der Kreisliga B 1 sicherten sich die Niedereschacher Titel und Aufstieg. In die Aufstiegsrunde geht als Zweiter der FK Bratstvo Villingen nach dem Heimsieg über den A.S.C. St. Georgen. Dort trifft die Mannschaft auf den SV Aasen (Vizemeister Kreisliga B 2) und den SV Saig (Vizemeister B 3).

FC Mönchweiler – SV Niedereschach 0:3 (0:1). Tore: 0:1 (20.) Julian Werner. 0:2 (57.) Sebastian Hackenbruch, 0:3 (71.) Marco Tümpel. Zuschauer: 300. Schiedsrichter: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Gütenbach – FC Unterkirnach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 (13.) Jakob Beha, 0:2 (65.) Steffen Müller, 1:2 (79.) Tizian Scherzinger, 2:2 (90.+2) René Kaltenbach. Zuschauer: 250. Bes.Vork.: Gelb-Rote Karte (77.) für FC Unterkirnach. Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler-Kleineisenbach).

Spfr. Schönenbach – FC Weiler 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (80.) Christo Brydniak, 1:1 (83.) Jannik Nopper (Fe). Zuschauer: 70. SR: Pierre Wimmer (Villingen).

FV/DJK St. Georgen – FC Königsfeld II 3:4 (2:1). Tore: 1:0 (12.) Kevin Kärcher, 2:0 (35.) Albert Levin, 2:1 (40.) David Bayer, 3:1 (51.) Kai Noel, 3:2 (56.) Thomas Winkler (Fe), 3:3 (73.) Majdal Jamil Youssef, 3:4 (84.) Jürgen Wimmer. ZS: 50. Bes. Vork.: Rote Karte (60.) + Gelb-Rote Karte (76.) St. Georgen. SR: Noemi Topf (Pfaffenweiler).

FKBratstvo Villingen – A.S.C. St. Georgen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 (48.) Nikola Kosic, 2:0 (54.) Marko Matosevic, 3:0 (77.) N. Kosic. ZS: 70. SR: Mossab Nagay (Tuttlingen).