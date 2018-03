Regionalsport Schwarzwald Kreisliga B, Staffel 1: Dichtes Gedränge im Titelrennen

Start in die zweite Saisonhälfte

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Mit vier Partien startet die Kreisliga B 1 am Sonntag in die zweite Saisonhälfte. Im Kampf um den Meistertitel könnte es in der Staffel 1 richtig spannend werden, denn an der Tabellenspitze gibt es ein dichtes Gedränge. Spitzenreiter FC Gütenbach trennen mit 23 Zählern vom Tabellenvierten FK Bratstvo Villingen lediglich drei Punkte. Zudem hat FKB zwei Spiele weniger ausgetragen als die Gütenbacher. Der Tabellenzweite SV Niedereschach sowie der Drittplatzierte NK Zagreb Villingen haben jeweils nur einen Zähler Rückstand auf Gütenbach. Somit ist in der Rückrunde im Kampf um die Meisterschaft noch alles offen.

Beim FC Gütenbach wurde in der Vorbereitung nach der Winterpause alles getan, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. „Dank der hervorragenden Arbeit unseres neuen Spielertrainers Rene Kaltenbach können wir auf einen vorbildlichen Teamgeist bauen. Mit Patrick Renner vom FC Furtwangen sowie David Katalenic vom FC Waldkirch werden uns für die Rückrunde zwei Neuzugänge verstärken“, sieht der sportliche Leiter des FC Gütenbach Sebastian Weiß sein Team gerüstet. In der Winter-Vorbereitung war die Mannschaft geschlossen fünf Tage auf dem Jakobsweg in Spanien. „Mit dieser Aktion wurde der Teamspirit weiter gefördert“, baut Weiß auf den Zusammenhalt in seiner Teams. „ Die Leistungsbereitschaft stimmt bei uns“, schätzt auch Rene Kaltenbach, der mit elf Treffern die interne Torschützenliste anführt, die Einstellung in seinem jungen Team.

Auch der Spielertrainer des Tabellenzweiten SV Niedereschach, Marco Tümpel, sieht seine Mannschaft auf Kurs. „In der Vorbereitung zogen alle Spieler mit und wir können auf das bewährte Personal bauen. Unsere erste Vorgabe mit einem Platz unter den ersten Drei haben wir bisher erfüllt. Wir hoffen nun in der Rückrunde mit dem Nachholspiel am Sonntag auf eigenem Platz gegen FKB Villingen erfolgreich zu starten“, sagt der 29-jährige Tümpel. Lediglich neun Gegentreffer in den ersten zehn Saisonspielen dokumentieren die starke Defensivleistung des Tabellenzweiten.

Das Niedereschacher Bollwerk gilt es für FKB Villingen im ersten Spiel nach der Winterpause Spiel zu knacken. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Nach dem Neuanfang in der Kreisliga B, hat sich die Mannschaft positiv entwickelt“, zieht das FKB-Urgestein Dalibor Sasa Radojevic ein erstes Fazit. Dem erfahrenen Trainer Branislav Durdevic aus Freiburg steht mit Co-Trainer Alexander Feucht eine routinierte Kraft zur Seite. Mit seiner Spielübersicht sorgt Feucht auch auf dem Platz für die nötige Ordnung. FKB kann auf einen großen Spielerkader bauen.

Auch dem Tabellenfünften FC Weiler können mit 17 Punkten noch Außenseiterchancen eingeräumt werden. Sollte das Team mit dem neuen Trainerduo Matthias Hock/Florian Scheer ihr erstes Pflichtspiel nach der Winterpause zu Hause am Sonntag gegen Gütenbach gewinnen, kann auch Weiler im Kampf um die ersten beiden Plätze wieder Hoffnungen machen.

Der Kreisliga A1 Absteiger FC Unterkirnach kam mit bisher 15 Punkten nicht über einen Platz im Mittelfeld hinaus. Die Unterkirnacher blieben somit hinter den Erwartungen. Ab Rang sieben herrscht mit dem FC Königsfeld II bis zum Tabellenletzten A.S.C St. Georgen das Prinzip Hoffnung. Mit einigen Spielerabgängen und der Trennung von Trainer Ümit Bayraktar musste besonders der Tabellenneunte FC Mönchweiler einen großen Aderlass verkraften.