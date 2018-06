Regionalsport Schwarzwald Kreisliga B 2: Zweikampf um Titel und Aufstieg

Kirchen-Hausen und Aasen hoffen

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) In der Staffel wird wie erwartet erst am letzten Spieltag die Meisterschaft entschieden. Tabellenführer SG Kirchen-Hausen schaute am Wochenende spielfrei zu. Der SV Aasen verkürzte mit einem klaren Heimsieg den Rückstand auf einen Punkt. Alle anderen Teams haben keine Chance mehr auf einen der ersten zwei Plätze. Auch am vorletzten Spieltag blieb Schlusslicht FC Grüningen ohne den erhofften ersten Saisonpunkt. In zwei Partien gab es gleich acht Tore zu sehen.

SG Döggingen/Hausen vor Wald – SG Unadingen/Dittishausen 1:0 (1:0). Tore: 1:0 (26.) Stefan Grieshaber. ZS: 0. Bes. Vork.: GR (56.) Döggingen/ Hausen vor Wald. SR: André Cellier (Königsfeld).

SV Ewattingen – SV Mundelfingen 1:0 (1:0). Tore: 1:0 (45.) Leonard Riester. ZS: 150. Schiedsrichter: Martin Bernhart (Bonndorf).

FC Wolterdingen – TuS Blumberg 6:2 (4:1). Tore: 1:0 + 2:0 (7.+12.) Robert Gliese, 2:1(15.) Lukasz Siatka, 3:1 (27.) Thorsten Dankwardt, 4:1 (29.) Sebastian Scheer, 4:2 (62.) Aleksej Reznikov, 5:2 (65.) Thorsten Senger, 6:2 (90.) S. Scheer. Zuschauer: 90. SR: Georg Haas (Epfendorf).

FC Grüningen – SG Aulfingen/Leipferdingen 2:6 (0:3). Tore: 0:1 (3.) Heiko Enoch, 0:2 (31.) Mario Merz. 0:3 (44.) H. Enoch, 0:4 (60.) Mario Faber, 1:4 (64.) Carsten Bauer, 1:5 (80.) H. Enoch, 2:5 (82.) C. Bauer, 2:6 (89.) H. Enoch. ZS: 20. SR: Lothar Auer (Überlingen).

SV Aasen – FC Gutmadingen II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 (11.) Simon Hall, 2:0 (44.) Manuel Hall, 3:0 + 4:0 (47.+67.) Eigentore, 5:0 (77.) Tim Stolz. ZS: 90. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).