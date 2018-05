Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Spitzenduo gibt sich keine Blöße

Verfolger SSC Donaueschingen spielt zuhause nur unentschieden

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) FC Löffingen – FC Bräunlingen 1:3 (1:1). Löffingen kam besser in die Partie und ging durch einen Freistoß von Roberte Jurleta nach zehn Minuten in Führung. Wie aus dem Nichts markierte Kai Albicker in Minute 35 den Ausgleich. Nach der Pause waren die Gäste bissiger und bogen durch einen Abstauber von Ugur Tad und einen Schuss von Raphael Emminger verdient auf die Siegerstraße ein. Tore: 1:0 (10.) Jurleta, 1:1 (35.) Albicker, 1:2 (53.) Tad, 1:3 (77.) Emminger. ZS: 70. SR: Wolfgang Zimmer (Villingen-Schwenningen).

SV Göschweiler – SV Eisenbach 1:0 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel erzielte Benedikt Rebholz nach einer halben Stunde mit einem strammen Schuss aus 16 Metern das Tor des Tages. Göschweiler hatte insgesamt die besseren Chancen und gewann das wichtige Spiel im Abstiegskampf letztlich verdient. Tore: 1:0 (32.) Rebholz. ZS: 40. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

SV Gündelwangen – FC Hüfingen 3:1 (1:1). Hüfingen gelang ein Start nach Maß: Spielertrainer David Invernot traf bereits nach zwei Minuten per Freistoß. Danach war Gündelwangen die bessere Mannschaft und drehte die Partie mit zwei Elfmetertreffern durch Thomas Fischer. Mit einem Abschlag, der über das ganze Feld und den Hüfinger Torwart hinweg ins Tor flog, setzte Verteidiger Bogdan Negoita den kuriosen Schlusspunkt. Tore: 0:1 (2.) Invernot, 1:1 (30.) Fischer (HE), 2:1 (55.) Fischer (FE), 3:1 (78.) Negoita. ZS: 60. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Hinterzarten – FC Lenzkirch 5:0 (2:0). Ein nicht ganz lupenreiner Hattrick von Julian Eckert ebnete dem Tabellenzweiten den Weg zu einem klaren 5:0-Heimerfolg. Hinterzarten war klar überlegen, während Lenzkirch offensiv kaum in Erscheinung trat. Timo Braun und Daniel Martin machten in der Endphase das Ergebnis deutlich. Tore: 1:0 (24.) Eckert, 2:0 (41.) Eckert, 3:0 (48.) Eckert, 4:0 (78.) Braun, 5:0 (84.) Martin. ZS: 80. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

SSC Donaueschingen – SV Öfingen 3:3 (2:2). Sechs Tore inklusive Führungswechsel – das Spiel am Mittwochabend bot durchaus Unterhaltung. Schon nach acht Minuten klingelte es im Kasten der Gäste, doch dies beeindruckte Öfingen wenig. Matthias Zeller (17.) per Strafstoß und Matthias Kaltenbach (22.) drehten das Ergebnis. Noch vor der Pause glich der SSC durch Jochen Reihs (36.) aus. Selbiger netzte eine Viertelstunde vor Ende zum 3:2 ein. In der Schlussminute bescherte Michael Straub dem Gast einen Zähler – 3:3. In einem munteren Hin und Her ging das Remis in Ordnung. Beide sorgten für ein gutes Spiel. Tore: 1:0 (8.) Reihs, 1:1 (17. Elfm.) Zeller, 1:2 (22.) Kaltenbach, 2:2 (36.) Reihs, 3:2 (75.) Reihs, 3:3 (90.) Straub. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

FC Bad Dürrheim II – FV Möhringen 1:3 (1:2). Die Gäste aus Möhringen landeten einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg. Dabei sah es zu Beginn der Partie alles andere als gut aus. Julian Rönnefarth (6.) brachte die Bad Dürrheimer Reserve früh in Führung, doch Möhringen bewies Moral und drehte die Begegnung per Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit. Auch im zweiten Abschnitt blieb der Gast bissig und wehrte sich auf fremdem Platz. Markus Kräuter (77.) sorgte mit dem 1:3 für die Entscheidung. Tore: 1:0 (6.) Rönnefarth, 1:1 (23.) Luca Blum, 1:2 (24.) Mohamed Gomina, 1:3 (77.) Kräuter. ZS: 50. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

SV Grafenhausen – FC Pfohren 2:0 (1:0). Den Hausherren gelang ein echter Traumstart. Bereits nach drei Minuten stellte Martin Kech auf 1:0 für den Bezirksliga-Absteiger. Die knapp 100 Zuschauer sahen über die gesamte Spielzeit hinweg eine einseitige Partie, bei der es Grafenhausen versäumte, nachzulegen. Erst nach 80 Minuten traf Florian Haselbacher zum 2:0. Pfohren kam erst fünf Minuten vor dem Schlusspfiff zum ersten Torschuss – zu wenig für Zählbares. Tore: 1:0 (3.) Kech, 2:0 (80.) Haselbacher. ZS: 100. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).