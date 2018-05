Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Rückschlag für SSC Donaueschingen

26. Spieltag: Nur 1:1 in Lenzkirch

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2: (mst/jsi) TuS Oberbaldingen – FC Löffingen II 2:2 (1:1). Der Gastgeber war über die gesamte Spielzeit hinweg überlegen, kassierte jedoch nach einem individuellen Fehler früh das 0:1. Musa Jallow (38.) glich nach einem Eckball per Kopf aus. Nach dem 2:1 ließ Oberbaldingen gute Chancen zum dritten Treffer aus. Aus dem Nichts traf die Löffinger Reserve kurz vor Spielende zum 2:2. Tore: 0:1 (7.) Nico Klein, 1:1 (38.) Jallow, 2:1 (56.) Almami Camara, 2:2 (86.) Nico Wider. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Berke Yilmaz (Marbach).

FC Lenzkirch – SSC Donaueschingen 1:1 (0:1). Der SSC erwischte einen Traumstart und ging mit der ersten Chance durch Jochen Reihs in Führung. Auch in der Folge waren die Gäste besser. Nach der Pause steigerte sich Lenzkirch und glich durch Jonas Friedrich verdient aus. Tore: 0:1 (3.) Reihs, 1:1 (72.) Friedrich. ZS: 120. SR: Mesut Gürses (Höchenschwand).

SV Öfingen – SV Gündelwangen 4:1 (1:1). Torjäger Thomas Fischer erzielte nach einem Eckball die Gündelwanger Führung. Danach steigerte sich Öfingen deutlich und kam durch einen Distanzschuss durch Tobias Nopper zum Ausgleich. Nach der Pause war Öfingen am Drücker und gewann am Ende hochverdient. Tore: 0:1 (18.) Fischer, 1:1 (27.) Nopper, 2:1 (57.) Zeller, 3:1 (84.) Fabian Ott, 4:1 (89.) Dominik Wölfle. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Konstantinos Tsalis (Villingen).

FC Hüfingen – SV Göschweiler 4:1 (4:0). Hüfingen ging nach wenigen Sekunden durch Momodou Minteh in Führung. Auch danach waren die Gastgeber klar überlegen und legte mit weiteren Toren durch Alen Ferhatovic, Lars Sulzmann und David Invernot nach. Der Ehrentreffer von Göschweiler hatte nur noch statistischen Wert. Tore: 1:0 (1.) Minteh, 2:0 (15.) Ferhatovic, 3:0 (25.) Sulzman, 4:0 (30.) Invernot, 4:1 (64.) Benedikt Rebholz. ZS: 120. SR: Christian Strittmatter (Grafenhausen). Rot: SVG (62.).

FC Bräunlingen – SV Grafenhausen 3:1 (3:0). Im Topspiel behielt der Liga-Primus klar die Überhand. Mit einem Konter und einem Fernschuss brachte Dominik Emminger Bräunlingen in Hälfte eins auf Kurs. Kai Albicker erhöhte per Elfmeter noch vor der Pause, nachdem Grafenhausen einen Strafstoß vergeben hatte. Bräunlingen verwaltete das Ergebnis danach souverän. Tore: 1:0 (18.) Emminger, 2:0 (32.) Emminger, 3:0 (37.) Albicker (HE), 3:1 (75.) Haselbacher (FE). ZS: 120. SR: Andre Cellier (Villingen)

FC Pfohren – FC Bad Dürrheim II 2:2 (1:2). Pfohren nahm sich für die Partie viel vor und ging früh durch David Gemon in Führung. Doch im direkten Gegenzug glich Bad Dürrheim durch Stefan Nezel aus. Nur sieben Minuten nach dem 1:0 stand es 1:2, als Eduard Heier einnetzte. In einer hektischen Schlussphase mit Platzverweisen für beide Seiten hatten beide Mannschaften große Chancen. Gemon erzielte den gerechten 2:2-Endstand. Tore: 1:0 (11.) Gemon, 1:1 (12.) Nezel, 1:2 (18.) Heier, 2:2 (80.). Gemon. ZS: 40. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf). Gelb-Rot FCP (85.), FCBD (86.).

FV Möhringen – SV Hinterzarten 1:2 (0:0). Spielertrainer Kay Ruf brachte die Gäste per Elfmeter in Führung. Daniel Martin legte wenig später zum 0:2 nach. Möhringen machte gegen Ende Druck und verkürzte durch Mohamed Gomina. Hinterzarten gewann aber letztlich verdient. Tore: 0:1 (62.) Ruf, 0:2 (73.) Martin, 1:2 (88.) Gomina. ZS: 70. SR: Michael Böhler (Aach).

SV Eisenbach – FC Neustadt II 6:1 (6:1). Eisenbach sorgte bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Binnen elf Minuten erzielten die Hausherren vier Treffer. Tore: 1:0 (13.) Jens Schuler, 2:0 (18.) Schuler, 3:0 (21.) Kevin Rontke, 4:0 (24.) Rontke, 4:1 (33.) Markus Tritschler, 5:1 (38.) Fabian Meister, 6:1 (40.) Simon Neininger. ZS: 80. SR: Frederic Aich (Häusern).