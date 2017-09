Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Rassistische Töne beim Stadt-Derby

Vorwürfe nach Spiel zwischen FC Löffingen II und SV Göschweiler

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Vorfreude auf das Stadt-Derby in Löffingen zwischen der Reserve des Landesligisten und des SV Göschweiler war groß. Mit dem 5:1-Sieg setzte sich der FC Löffingen II klar durch, doch das Spiel hatte auch unschöne Aspekte. „Es gab massive rassistische Beleidigungen gegen Spieler meiner Mannschaft. Ich verurteilte dies. Wenn ein Fußballspiel von solchen Tönen überschattet wird, Hetze und Hass überwiegen, dann distanziere ich mich eindeutig davon“, sagt Göschweilers Trainer Franco de Rosa. Auch Löffingens Trainer Stefan Löffler äußert sich dazu. „Ich stand auf der anderen Seite und habe zunächst nichts davon mitbekommen, dafür aber nach dem Spiel. Auch ich distanziere mich in aller Form von solchen Äußerungen der Zuschauer.“

Sportlich freute sich Löffler, dass seine Elf die Vorgaben gut umgesetzt habe. „Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und haben konzentriert agiert. Bei zwei verschossenen Elfmetern wäre sogar noch ein deutlicherer Spielausgang möglich gewesen.“ De Rosa hat dagegen ein großes Abwehrproblem bei seiner Elf erkannt. „Wir schwimmen hinten ohne Ende und machen serienweise individuelle Fehler.“ Der Trainer hat jetzt ältere Spieler reaktiviert, um Stabilität zu bekommen. Der Prozess soll möglichst schnell Wirkung zeigen. De Rosa: „So können wir auf keinen Fall weitermachen“.

Nachdem Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, die Defensive seiner Mannschaft stabilisiert hat, läuft es bei den Schellenbergern immer besser. „Das 4:4 gegen Gündelwangen war ein klares Zeichen, dass wir etwas ändern müssen. Die Umstellung greift immer besser“, betont Minzer. Mit 4:1 wurde am Wochenende Oberbaldingen bezwungen. „Die ersten 45 Minuten waren fußballerisch kein Leckerbissen und das 0:0 gerecht. Wir haben uns nach dem Seitenwechsel gesteigert, aber die Partie blieb offen. Schließlich haben wir nach der 90. Minute noch zweimal getroffen“, ergänzt Minzer. Der SSC hat nun in sieben Partien bereits 26 Tore erzielt und rückte nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage auf Platz drei vor.

Nach einem Start mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen gab es beim stark eingeschätzten Aufsteiger TuS Oberbaldingen in den vergangenen drei Partien keine Punkte mehr. Drei Spiele gingen bei 4:11 Toren verloren, zuletzt gab es beim SSC Donaueschingen ein 1:4. Der TuS wurde auf den zehnten Platz durchgereicht. Offenbar haben sich die Konkurrenten besser auf den Aufsteiger eingestellt oder den Code des Neulings geknackt.

Drei Siege und 12:0 Tore: Der FC Pfohren ist nach einem schwachen Start auf die Überholspur abgebogen. Trainer Dominic Häring war beim jüngsten 6:0 gegen Möhringen dennoch nicht rundum zufrieden. „Wir hatten in der ersten Halbzeit eine Phase, in der wir schlampige Bälle gespielt und nachlässig agiert haben. Ich musste in der Pause etwas lauter werden. Danach lief es. Meine Worte sind offenbar angekommen“, freut sich Häring. Noch will der Coach trotz der guten Zahlen den Aufschwung nicht überbewerten, denn: „Der heiße Herbst mit starken Gegnern steht uns noch bevor.“

In einem Spiel auf gutem Niveau feierte der FC Bräunlingen einen 2:1-Sieg gegen Lenzkirch und bleibt ungeschlagen. „Nach dem schnellen Rückstand hat meine Elf in die Partie gefunden. Kämpferisch, läuferisch und spielerisch war das schon sehr gut. Wir haben uns mit unserer jungen Mannschaft gegen eine gestandene Lenzkircher Elf gesteigert“, lobt Trainer Uwe Müller. Was ihm nicht gefallen hat, war die Chancenauswertung. „Wir müssen das dritte oder vierte Tor schießen. So mussten wir in der Schlussphase in Unterzahl noch um die drei Punkte zittern.“

Mit einer 0:5-Packung kehrte der FC Hüfingen vom Gastspiel beim FC Bad Dürrheim II zurück. „Das Ergebnis sagt nichts über das Spiel aus. Wir waren über 45 Minuten auf Augenhöhe. Endet das Spiel 0:2 oder 0:3, geht das Ergebnis in Ordnung“, sagt Trainer David Invernot. Seiner Mannschaft sei in der zweiten Hälfte die Puste ausgegangen. Invernot: „Wir kennen unsere Defizite und arbeiten daran. Ich bin überzeugt, dass wir noch kommen werden. In der Mannschaft stimmt es. Wir brauchen einen Erfolg, der vieles lösen würde.“