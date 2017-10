Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Hinterzarten baut in Pfohren Vorsprung aus

Kreisliga A, Staffel 2: Hinterzarten baut in Pfohren Vorsprung aus

Zwölfter Spieltag: Eisenbach feiert ersten Saisonsieg

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Öfingen – SV Göschweiler 5:0 (0:0). (ms) Nachdem Öfingen in Hälfte eins die Führung verpasste, holten sie dies in Durchgang zwei gleich fünfmal nach. Der Doppelschlag von Markus Wenzler und Adrian Riegger in der Mitte der zweiten Hälfte war der Knackpunkt. Tore: 1:0 (48.) Tobias Mattes, 2:0 (63.) Wenzler, 3:0 (68.) Riegger, 4:0 (78.) Matthias Wenzler, 5:0 (86.) Fabian Ott. ZS: 80. SR: Pedro De Vega (Triberg). Bes. Vork.: Ivan Tominc (SVG) verschießt Elfmeter.

FC Lenzkirch – SV Gündelwangen 3:1 (2:1). Lenzkirch war in der Partie überlegen und nach 33 Minuten verdient mit 2:0 in Führung. Torjäger Thomas Fischer verkürzte per Elfmeter für die Gäste. Nach dem Platzverweis für Gündelwangen machte Jonas Friedrich mit seinem zweiten Treffer alles klar. Tore: 1:0 (19.) Friedrich, 2:0 (33.) Rafael Teixeira, 2:1 (39.) Fischer, 3:1 (77.) Friedrich. ZS: 150. SR: Stephan Niggemeier (Schwenningen). Rot: SVG (58.).

FV Möhringen – SSC Donaueschingen 0:0. In einem offenen Schlagabtausch hatten beide Teams gute Chancen auf den Sieg. Vor allem Möhringens Schlussmann Mike Wüst sicherte den Gastgebern mit vielen guten Paraden den Punkt. ZS: 60. SR: Detlef Margraf (Worblingen).

FC Pfohren – SV Hinterzarten 0:2 (0:2). Im Spitzenspiel dominierte Hinterzarten die erste Hälfte. Durch zwei Tore nach Pfohrener Fehlern führte der Ligaprimus mit 2:0 zur Pause. Danach vergaben die Gastgeber gute Chancen zum Anschluss, sodass es beim verdienten 0:2 blieb. Tore: 0:1 (7.) Julian Eckert, 0:2 (23.) Jona Schuler. ZS: 120. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

FC Bräunlingen – FC Bad Dürrheim II 9:3 (5:1). Bad Dürrheim hielt zehn Minuten lang gut mit, dann entwickelte sich die Partie in ein Bräunlinger Schützenfest. Raphael Emminger erzielte einen Dreierpack. Tore: 1:0 (9.) Emminger, 1:1 (13.) Dimitri Krenz, 2:1 (15.) Dominik Emmiger, 3:1 (18.) Rapahel Emminger, 4:1 (22.) Ebrar Samcar, 5:1 (41.) Dominik Emminger, 6:1 (60.) ET, 6:2 (63.) Nasser Gandi, 7:2 (68.) Kai Albicker, 7:3 (75.) Gandi, 8:3 (79.) Gabriel Götz, 9:3 (90.) Raphael Emminger. ZS: 90. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Grafenhausen – FC Löffingen II 3:0 (1:0). Nach ausgeglichenem Anfang brachte Blerim Kushtani die Gastgeber in Führung. Innerhalb von drei Minuten in der zweiten Hälfte machten Kushtani und Florian Haselbacher alles klar. Tore: 1:0 (31.) Kushtani, 2:0 (53.) Haselbacher, 3:0 (55.) Kushtani. ZS: 120. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

FC Hüfingen – FC Neustadt II 2:2 (1:1). In einer ausgeglichenen Partie brachte Björn Fischer die Gäste in Führung, ehe Mustafa Özyurt Sekunden vor der Pause ausglich. In einer spannenden Schlussphase führte erneut Neustadt durch Alexander Blank, doch Sebastian Esterle traf vier Minuten vor dem Ende zum erneuten Gleichstand. Tore: 0:1 (29.) Fischer, 1:1 (45.) Özyurt, 2:1 (81.) Blank, 2:2 (86.) Esterle. ZS: 100. SR: Florian Kienzler (Brigachtal).

SV Eisenbach – TuS Oberbaldingen 3:0 (3:0). Nach sechs Minuten brachte ein kurioses Eigentor Eisenbach auf die Siegerstraße, als Drammeh Mustaapha den Ball mit der Brust am eigenen Torhüter vorbei ins Tor spielte. Simon Neininger legte per Elfmeter nach, ehe nach 30 Minuten der erste Saisonsieg der Eisenbacher perfekt war. Oberbaldingen traf dreimal Aluminium. Tore: 1:0 (6.) ET, 2:0 (13.) Neininger, 3:0 (30.) Erik Sühling. ZS: 60. SR: Berke Yilmaz (Villingen).