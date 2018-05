Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: FV Möhringen überrascht in Donaueschingen

Kreisliga A, Staffel 2: FV Möhringen überrascht in Donaueschingen

27. Spieltag: Eisenbach mit wichtigem "Dreier"

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2: (jsi/mst) SV Göschweiler – SV Öfingen 2:2 (2:1). Beide Mannschaften sorgten für eine ausgeglichene Begegnung. Etwas näher an den drei Punkten waren aber die Gäste, da sie in Minute 80 mit einem Strafstoß an Göschweilers Erol Keskin scheiterten. Tore: 1:0 (8.) Kai Griffel, 1:1 (14.) Adrian Riegger, 2:1 (40.) Griffel, 2:2 (86.) Dominik Wölfle. ZS: 50. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Löffingen II – SV Grafenhausen 3:1 (1:1). Grafenhausen kann durch die Niederlage auch nicht mehr in den Kampf um den Bezirksliga-Aufsteiger eingreifen. Der Gast war zunächst durch Florian Haselbacher (22.) in Führung gegangen. Noch vor der Pause glich Frank Löffler aus. In den letzten zehn Spielminuten sicherte sich Löffingen den Heimsieg. Tore: 0:1 (22.) Haselbacher, 1:1 (35.) Löffler, 2:1 (80.) Löffler, 3:1 (84.) Roberto Jurleta. SR: Benedikt Fleig (Brigachtal).

SV Hinterzarten – FC Pfohren 3:2 (0:0). Nachdem die ersten 45 Minuten noch torlos verliefen, bot Halbzeit zwei mehr. Hinterzarten war die spielbestimmende Mannschaft. Pfohren erwies sich als unangenehmer Gegner, der gut auftrat. Tore: 1:0 (61.) Kevin Steiert, 1:1 (74.) Sebastian Boma, 2:1 (78.) Timo Braun, 3:1 (86.) Kay Ruf, 3:2 (88.) Boma. ZS: 60. SR: Jürgen Bieber (Vörstetten).

SSC Donaueschingen – FV Möhringen 2:4 (1:2). Der SSC startete gut. Jochen Reihs (5.) traf früh zum 1:0. Nun ließen die Donaueschinger aber vor allem körperlich nach und Möhringen drehte das Spiel. Der Gast war meist einen Schritt schneller und gewann mehr Zweikämpfe. Tore: 1:0 (5.) Reihs, 1:1 (12.) Lukas Klüppel, 1:2 (16.) Mohamed Gomina, 2:2 (82. Elfm.) Reihs, 2:3 (86.) Portius, 2:4 (90.) Portius. ZS: 90. SR: Adnan Dracic (Villingen).

TuS Oberbaldingen – SV Eisenbach 1:2 (0:2). Die abstiegsbedrohten Gäste gingen nach 13 Minuten durch Jens Schuler in Führung. Marco Wirbser (26.) sorgte für das 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel agierte Eisenbach couragiert. Oberbaldingen gelang der Anschlusstreffer zu spät. Tore: 0:1 (13.) Schuler, 0:2 (26.) Wirbser, 1:2 (90.+4) Almami Camara. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Gündelwangen – FC Lenzkirch 0:1 (0:0). Bis zur roten Karte gegen den Gündelwanger Fehti Köycü (79.) aufgrund einer Tätlichkeit (Nachtreten) war das Heimteam die bessere Mannschaft. Auch in Unterzahl kam der Gastgeber zu guten Möglichkeiten. Weil das Team dann aber zu offensiv agierte, lief Gündelwangen in der Nachspielzeit in einen Konter, der zum 0:1 führte. Tor: 0:1 Eduard Wallner (90.+1). ZS: 160. SR: Noemi Topf (Pfaffenweiler). Bes. Vork.: Rot (79.) Köycü (Gündelwangen).

FC Bad Dürrheim II – FC Bräunlingen 0:2 (0:1). Bad Dürrheim erlitt eine ärgerliche Heimniederlage. Bei beiden Gegentoren war das Heimteam nicht wach genug. Ansonsten zeigte der Gastgeber ein gutes Spiel, aber Bräunlingens Torhüter Patrick Gröber hielt gut. Spielerisch gute Bräunlinger siegten insgesamt verdient mit 0:2. Tore: 0:1 (4.) Raphael Emminger, 0:2 (47.) Emminger. ZS: 50. SR: Stefan Teufel (Konstanz).