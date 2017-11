Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: Ein Dutzend Tore in Möhringen

Kreisliga A, Staffel 2: Ein Dutzend Tore in Möhringen

14. Spieltag: Bräunlingen und Hinterzarten gewinnen Topspiele

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuS Oberbaldingen – SV Öfingen 1:1 (1:1). (ms) Die Gastgeber verschliefen die erste Minute. Dies nutzte Öfingens Fabian Ott und sorgte mit einem Solo über den halben Platz und einem eiskalten Abschluss für die frühe Führung. Nach 17 Minuten glich Almani Camara mit einem druckvollen Volleyschuss aus. In der Folge hatte Oberbaldingen mehr vom Spiel, erarbeitete sich aber kaum Chancen. Öfingen verbuchte hingegen noch zwei Pfostentreffer. Tore: 0:1 (1.) Ott, 1:1 (17.) Camara. ZS: 200. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Bräunlingen – SSC Donaueschingen 2:1 (2:0). Im Topspiel brachten Dominik Emminger und Ugur Tad die Gastgeber nach einer halben Stunde mit einem Doppelschlag verdient mit 2:0 nach vorne. In Hälfte zwei sah ein Bräunlinger Spieler Rot, der SSC nutzte dies zum Ausgleich durch Serhat Özyildirim. Bräunlingen rettete den Sieg aber über die Zeit. Tore: 1:0 (27.) Emminger, 2:0 (30.) Tad, 2:1 (78.) Özyildirim. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

FC Lenzkirch – FC Neustadt II 3:1 (3:1). Verdienter Sieg für Lenzkirch: Nach zehn Minuten verwertete Christian Longo Longo eine Flanke zum 1:0. Zwar glich Björn Fischer per Abstauber wenig später aus, Nourin Aroussi brachte die Gastgeber als letzte Station einer schönen Kombination aber wieder nach vorne. Jonas Friedrich besorgte noch in der ersten Hälfte den verdienten Endstand. Tore: 1:0 (10.) Longo Longo, 1:1 (15.) Fischer, 2:1 (18.) Aroussi, 3:1 (35.) Friedrich. ZS: 80. SR: Wolfgang Zimmer (Villingen).

FV Möhringen – SV Göschweiler 7:5 (3:2). Im Kellerduell fielen zwölf Tore. Nachdem Möhringen in Hälfte zwei bereits mit 5:2 führte, sorgte Viktor Lampel mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden nochmals für Spannung. Die Gastgeber ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. Tobias Hofstetter traf dreifach für Möhringen. Tore: 0:1 (11.) Soufiane Sidi-Yacoub, 1:1 (15.) Christian Portius, 2:1 (23.) Abdourahman Jallow, 2:2 (25.) Dawid Jokiel, 3:2 (29.) Portius, 4:2 (51.) Stephan Paulsen, 5:2 (65.) Hofstetter, 5:3 (67.) Lampel, 5:4 (68.) Lampel, 6:4 (86.) Hofstetter, 7:4 (90.+2) Hofstetter, 7:5 (90.+4) Lampel. ZS: 70. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

FC Pfohren – SV Gündelwangen 2:0 (0:0). Pfohren tat sich am Anfang schwer, Gündelwangen hielt gut mit und war zweikampfstark. In Hälfte zwei steigerten sich die Gastgeber. David Gemon traf per Elfmeter, dann legte Sebastian Boma nach schönem Zuspiel von Samuel Maus zum Endstand nach. Tore: 1:0 (66.) Gemon (FE), 2:0 (75.) Boma. ZS: 80. SR: Christian Strittmatter (Dachsberg).

SV Grafenhausen – SV Hinterzarten 1:2. Im zweiten Spitzenspiel des Wochenendes begann Grafenhausen gut. Alexander Schäuble verwertete eine Flanke volley zum verdienten 1:0. In Hälfte zwei waren die Gäste tonangebend. Zunächst trafen die Gäste nach einem Eckball zum Ausgleich, ehe der Siegtreffer für den Spitzenreiter fiel. Tore: 1:0 Schäuble, 1:1, 1:2. ZS: 150. SR: Heiko Werner (Untermettingen).

FC Hüfingen – SV Eisenbach 1:1 (0:0). Hüfingen war über das gesamte Spiel klar besser und ließ zahlreiche Chancen liegen. Eisenbach ging in Hälfte zwei nach einer schönen Kombination mit Abschluss von Marco Rohrer überraschend in Führung. Sieben Minuten später verwandelte Spielertrainer David Invernot einen Elfmeter zum 1:1. Tore: 0:1 (70.) Rohrer, 1:1 (77.) Invernot (FE). ZS: 80. SR: Sandro Pinna (Geisingen).

FC Bad Dürrheim II – FC Löffingen II 1:2 (1:0). Bad Dürrheim dominierte den ersten Abschnitt. Dimitri Bärwald erzielte kurz vor der Pause volley das verdiente 1:0. In Hälfte zwei glich erst Nico Klein für die Gäste aus, ehe ein Abstimmungsfehler in der Abwehr der Kurstädter zum 1:2 durch Alexander Kornienko führte. Tore: 1:0 (43.) Bärwald, 1:1 (64.) Klein, 1:2 (77.) Kornienko. ZS: 50. SR: Pascal Czech (Königsfeld). Gelb-Rot: FCL (90.).