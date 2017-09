Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 2: 38 Tore in sieben Spielen

Fünfter Spieltag: Bad Dürrheim übernimmt Tabellenführung

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Grafenhausen – SV Eisenbach 3:1 (1:0). (ms) Grafenhausen startete hellwach: Eine Hereingabe vom Flügel schob Lars Morath in Minute zwölf zum 1:0 ein. Danach verloren die Gastgeber den Faden, Eisenbach kam besser ins Spiel. Nach der Pause führte eine tolle Einzelaktion von Florian Haselbacher mit anschließendem Fernschuss zum 2:0. Haselbacher sorgte nach 76 Minuten aus kurzer Distanz auch für die Entscheidung. Fabian Meister traf zum Ehrentreffer. Tore: 1:0 (12.) Morath, 2:0 (52.) Haselbacher, 3:0 (76.) Haselbacher, 3:1 (86.) Meister. ZS: 120. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

FC Löffingen II – SV Gündelwangen 3:3 (1:2). In einer turbulenten Partie brachte Nico Klein die Hausherren mit der Hacke früh in Führung. Danach steigerten sich die Gäste. Thomas Fischer und ein Elfmeter von Fehti Köycü drehten die Partie. Nach der Halbzeitpause glich Simon Weißenberger per Kopf aus. In der Nachspielzeit brachte Frank Löffler den FCL per Freistoß in Führung, ehe ein abgefälschter Schuss von Mustafa Ucarli das schmeichelhafte Remis brachte. Tore: 1:0 (5.) Klein, 1:1 (22.) Fischer, 1:2 (26.) Köycü (FE), 2:2 (54.) Weißenberger, 3:2 (90.+1) Löffler, 3:3 (90.+4) Ucarli. ZS: 70. SR: Hegertt Malko (Freiburg).

SSC Donaueschingen – SV Göschweiler 6:1 (2:1). Klare Sache auf dem Schellenberg: Der SSC ging nach zehn Minuten durch einen Freistoß von Ridvan Avim in Führung. Nach dem Ausgleich von Hady Kanote sorgten Fatih Atar, Bouba Sila, Jochen Reihs, Baba Njie und Sebastian Charton für den klaren SSC-Heimsieg. Tore: 1:0 (11.) Avim, 1:1 16.) Konate, 2:1 (40.) Atar, 3:1 (54.) Sila, 4:1 (76.) Reihs, 5:1 (87.) Nije, 6:1 (89.) Charton. ZS: 40. SR: Pedro De Vega (Triberg).

FV Möhringen – FC Lenzkirch 1:1 (0:1). Lenzkirch bestimmte die Anfangsphase. Nordin Aroussi traf nach wenigen Minuten nur den Querbalken. Nach 27 Minuten sorgte Daniel Karcher nach einem Freistoß für die verdiente Gästeführung. Lenzkirch vergab danach mehrere Chancen zum 0:2. In Hälfte zwei verdiente sich Möhringen den Ausgleich, den Patrick Echner kurz vor Ende besorgte. Tore: 0:1 (27.) Karcher, 1:1 (85.) Echner. ZS: 80. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Pfohren – SV Öfingen 4:0 (3:0). Pfohren startete stark. Mit einem Elfmeter und einem trockenen Abschluss nach schönem Steilpass brachte Sebastian Boma die Gastgeber früh auf die Siegerstraße. Danach verlor Pfohren den Faden, ehe David Gemon per Fernschuss vor der Pause alles klarmachte. Tore: 1:0 (5.) Boma (FE), 2:0 (18.) Boma, 3:0 (42.) Gemon, 4:0 (48.) Meder. ZS: 80. SR: Stephan Niggemeier (Schwenningen).

FC Bad Dürrheim II – TuS Oberbaldingen 5:2 (2:0). Von der ersten Minute an dominierten die Kurstädter. Stefan Nezel verwertete einen langen Ball vom Torhüter zum 1:0. In der Folge legte Bad Dürrheim noch drei Tore nach, ehe die TuS in der Schlussphase mit zwei Toren verkürzte. Gergö Potornai setzte mit dem 5:2 per Elfmeter den Schlusspunkt. Tore: 1:0 (14.) Nezel, 2:0 (44.) Dimitri Krenz, 3:0 (55.) Judi Sharro, 4:0 (66.) Julian Rönnefarth, 4:1 (79.) Jansen Dkimogou, 4:2 (85.) Djimogou, 5:2 (86.) Potornai. ZS: 60. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Hinterzarten – FC Neustadt II 7:1 (3:0). Bereits nach fünf Minuten brachte Timo Braun Hinterzarten in Führung. In der Folge war das Spiel ausgeglichen, doch Hinterzarten machte zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Mit dem 4:0 war die Partie entschieden. Tore: 1:0 (5.) Braun, 2:0 (32.) Braun, 3:0 (33.) Jina Schuler, 4:0 (48.) Julian Eckert, 5:0 (70.) Vencimo Do Cabo, 6:0 (71.) Do Cabo, 7:0 (80.) Do Cabo, 7:1 (81.) Arthur Balke. ZS: 70. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).