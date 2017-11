Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Überraschungssieg in Neuhausen

17. Spieltag: FC Fischbach wieder Spitzenreiter

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – FC Kappel 5:1 (3:1). (ms) Hajduk startete gut und ging nach acht Minuten durch Ivica Jozinovic in Führung. Zwar glich Paul Hornuf prompt aus, danach spielte aber nur noch der Gastgeber. Josip Matkovic und Josip Jozinovic trafen zum 3:1 noch vor der Pause. In der Folge erhöhten Bosko Jozinovic und Hrvoje Jozinovic zum 5:1. Tore: 1:0 (8.) Ivica Jozinovic, 1:1 (12.) Hornuf, 2:1 (24.) Matkovic, 3:1 (30.) Josip Jozinovic, 4:1 (61.) Bosko Jozinovic, 5:1 (73.) Hrvoje Jozinovic. ZS: 70. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

FC Triberg – FC Peterzell 2:4 (1:3). Bereits nach 18 Sekunden traf Felix Fehrenbach für Triberg. Danach drehte Peterzell aber auf. Dominik Armbruster, Dominik Kamberger und Patrick Ganter stellten bis zur 20. Minute auf 1:3. Nach der Pause sorgte Daniel Storz mit dem 1:4 für die Vorentscheidung. Triberg sah noch zweimal rot und verkürzte durch Marius Scherzinger. Tore: 1:0 (1.) Fehrenbach, 1:1 (8.) Armbruster, 1:2 (13.) Kamberger, 1:3 (19.) Ganter, 1:4 (48.) Storz, 2:4 (68.) Scherzinger. ZS: 100. SR: Marcel Haberbosch (Villingen). Gelb-Rot: FCT (60. und 76.)

FC Schonach II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 4:0 (1:0). Schonach startete gut. Luca Timm verwertete eine Hereingabe zum 1:0. Danach waren die Gäste am Drücker, trafen aber nicht. In Minute 38 wurde das Spiel aufgrund eines Schneeschauers unterbrochen. Nach der Pause erhöhte Yannick Kienzler per Freistoß zum 2:0. Danach hatte Schonach das Spiel im Griff und erhöhte in der Schlussphase durch Timm und Marko Kienzler zum deutlichen 4:0. Tore: 1:0 (13.) Timm, 2:0 (47.) Yannick Kienzler, 3:0 (85.) Timm, 4:0 (89.) Marko Kienzler. ZS: 60. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SG Buchenberg/Neuhausen – DJK Villingen II 3:0 (2:0). Nach einer Viertelstunde köpfte Manuel Ohnmacht eine Flanke von außen zum 1:0 in die Maschen. Zehn Minuten später legte Dino Stogiannidis per Elfmeter nach. In der zweiten Halbzeit machte Fabian Kasischke per Abstauber alles klar. Die DJK wurde nur in der Schlussphase gefährlich. Tore: 1:0 (15.) Ohmnacht, 2:0 (25.) Stogiannidis (FE), 3:0 (75.) Kasischke. ZS: 50. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Fischbach – VfB Villingen 1:0 (1:0). Fischbach legte einen Traumstart hin. Julian Stern traf bereits nach sechs Minuten zum 1:0. In der Folge ließ der Tabellenführer nichts anbrennen. Unterm Strich ein hochverdienter Dreier, mit dem die Fischbacher sich die Tabellenführung zurückholten. Tore: 1:0 (6.) Stern. ZS: 120. SR: Markus Erath (Villingen). Gelb-Rot: VfB (90.).

Witterungsbedingt wurden die Partien SV Rietheim – Spfr. Neukirch, FC Weilersbach – SV Nußbach und FC Schönwald – FC Tannheim abgesagt.