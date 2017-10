Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Schiedsrichter fühlt sich beleidigt und bricht Spiel ab

SV Rietheim vs FC Triberg dauert nur 70 Minuten

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Nach 70 statt 90 Minuten endete am Dienstag das Punktspiel zwischen dem SV Rietheim und dem FC Triberg. Grund dafür waren wohl massive Beleidigungen gegen Schiedsrichter Mossab Nagay (FSV Schwenningen). Zwar musste Nagay schon in der ersten Halbzeit einige Gelbe Karten verteilen, doch die Partie verlief bis dahin noch im Rahmen.

Beim Gang in die Halbzeitpause ermahnte der Unparteiische den Triberger Kapitän, seine Mannschaft möge mehr Fußball spielen und nicht so viel über seine Entscheidungen schimpfen. Dennoch war laut Nagay auch nach dem 5:1 für Rietheim "alles noch ruhig". Als der Unparteiische nach einem Zweikampf auf Eckball für Rietheim entschied, eskalierte die Situation. Erst gab es die gelb-rote Karte für einen Triberger Spieler. Dann folgten Zwischenrufe von der Seitenline, die, laut Nagay, "von Tribergern" kamen. Nagay weiter: "Ich wurde übelst mit Worten beschimpft. Ich solle lieber in die Moschee, statt auf einen Fußballplatz gehen. Und noch schlimmere Beleidigungen folgten. Ich sah mich mental nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen und musste abbrechen", so Nagay weiter.

Der Schiedsrichter wurde nach eigenen Aussagen in der Kabine betreut. Noch am Dienstagabend verfasste Nagay zusammen mit seinem Obmann einen entsprechenden Bericht, der nun weitergeleitet wird.