Letzter Spieltag absolviert: FC Peterzell muss in Relegation um Klassenerhalt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (mst/jsi) Am letzten Spieltag „hagelte“ es kräftig Tore. Der FC Weilersbach schoss sich dabei für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga warm. Die Neukircher schafften durch einen knappen Auswärtserfolg den Klassenerhalt. Dagegen half den Tribergern auch ein klarer Heimsieg nicht, um den Abstieg in die Kreisliga B zu verhindern. Peterzell muss in die Relegation um den Klassenerhalt.

SV Nußbach – DJK Villingen II 3:3 (2:3). Die DJK startete stark und führte durch Tore von Marc Rebstein und Thomas Rehm bereits nach zwölf Minuten mit 2:0. Bis zur Pause glichen Steffen Schneider und Martin Hilser die Partie aus. Gleich nach Wiederbeginn traf Christian Reser für die Gäste zum 2:3, ehe Schneider in Minute 86 mit seinem zweiten Tor das gerechte Remis besiegelte. Tore: 0:1 (2.) Rebstein, 0:2 (12.) Rehm, 1:2 (38.) Schneider, 2:2 (40.) Hilser, 2:3 (47.) Reser, 3:3 (86.) Schneider. ZS: 120. SR: Berke Yilmaz (Villingen). Gelb-Rot: SVN (90.).

FC Fischbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 3:5 (1:1). Die SG ging schon nach zwei Minuten durch Marcel Schmidt in Führung, ehe der Meister durch ein Eigentor wieder ausglich. In einer spektakulären zweiten Hälfte mit Chancen am Fließband hatten die Gäste am Ende die Nase vorn und gewannen letztlich verdient mit 5:3. Tore: 0:1 (2.) Schmidt, 1:1 (6.) ET, 2:1 (52.) Gerd Müller, 2:2 (54.) Turgut Temizkan, 2:3 (58.) Temizkan, 3:3 (75.) Müller, 3:4 (87.) Robin Weißer, 3:5 (90.+3) Marcel Frank. ZS: 150. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Rietheim – FC Tannheim 2:1 (1:1). Rietheim hatte den besseren Start und ging nach neun Minuten durch Mathias Molnar per Distanzschuss in Führung. Nach einer halben Stunde glich Nico Farace per Abstauber für Tannheim aus. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten setzte Matthias Schuhmacher in Minute 90 den Lucky Punch für Rietheim. Tore: 1:0 (9.) Molnar, 1:1 (29.) Farace, 2:1 (90.) Schuhmacher. ZS: 140. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FC Triberg – VfB Villingen 4:1 (3:0). Triberg war den Villingern klar überlegen und führte zur Pause hochverdient mit 3:0. Im zweiten Durchgang schalteten die Triberger einen Gang zurück. Fabian Kammerer erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:0, ehe Patrice Ade in der Schlussphase der Ehrentreffer für den VfB gelang. Tore: 1:0 (32.) Moritz Scherzinger, 2:0 (37.) Felix Fehrenbach, 3:0 (44.) Kammerer, 4:0 (72.) Kammerer, 4:1 (80.) Ade. ZS: 100. SR: Garcia Manuel Morales (Gutach).

NK Hajduk VS – Spfr. Neukirch 1:2 (0:1). Fast in letzter Minute sicherten sich die Neukircher den Klassenerhalt. Bereits nach vier Zeigerumdrehungen brachte Dominik Hellenbrand den Gast in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich traf Grosspietsch (87.) zum vielumjubelten 1:2 der Sportfreunde. Tore: 0:1 (4.) Hellenbrand, 1:1 (69.) Josip Jozinovic, 1:2 (87.) Grosspietsch. SR: Wolfgang Mayer (Zimmern).

FC Weilersbach – FC Peterzell 11:1 (6:1). Mit einem klaren Heimsieg schoss sich Weilersbach für die Aufstiegsrunde warm. Peterzell war aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft noch einen Zähler für den sicheren Nichtabstieg benötigte, erschreckend harmlos. Tore: 0:1 (5.) Dominik Armbruster, 1:1 (15.) Tolga Sözer, 2:1 (16.) Nicola Peluso, 3:1 (22.) Sözer, 4:1 (27.) Sinan Kurban, 5:1 (39.) Mike Köhler, 6:1 (45.) Kurban, 7:1 (59.) Kurban, 8:1 (64.) Mohamed Mahjoubi, 9:1 (69. FE) Mahjoubi, 10:1 (79.) Mahjoubi, 11:1 (81.) Peluso. ZS: 80. SR: Yannick Erath (Villingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Kappel 3:1 (1:0). Beide Teams kamen zu guten Chancen. Nach dem Doppelschlag der Hausherren zum 3:0 hatte es Kappel noch schwerer, etwas Zählbares mitzunehmen. Tore: 1:0 (26.) Marco Erban, 2:0 (76.) Dionysios Stogiannidis, 3:0 (80.) Fabian Kasischke, 3:1 (90.) Jens Dude. ZS: 120. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

FC Schönwald – FC Schonach II 6:3 (3:2). Schönwald sprang mit einem Derby-Sieg noch auf Rang acht. Gerade in den ersten 45 Minuten war es ein hartes Stück Arbeit für das Heimteam. In einem Hin und Her lag der Gastgeber zur Halbzeit 3:2 vorn. Nach Wiederbeginn machte Schönwald den Deckel drauf und durfte feiern. Tore: 0:1 (19.) Robin Burger, 1:1 (21.) Manuel Krüger, 2:1 (28.) Florian Qorraj, 2:2 (37.) Yannick Kienzler, 3:2 (44.) Marcus Thurner, 4:2 (58. Elfm.) Marius Storz, 5:2 (65.) Qorraj, 6:2 (86.) Thurner, 6:3 (90.) Nico Kienzler. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).