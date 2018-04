Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Klare Sache in Schonach

21. Spieltag: DJK Villingen II gewinnt turbulentes Spiel

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Triberg – FC Weilersbach 0:2 (0:0). Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten mehr Chancen, ließen aber alle liegen. Nach dem Seitenwechsel war Triberg klar tonangebend und ließ mehrere gute Möglichkeiten liegen. Alleine Felix Fehrenbacher hätte mehrmals treffen können. Auf der anderen Seite bestrafte Mohamned Mahjoubi dies mit zwei Toren. Zuerst traf er per Elfmeter, dann legte er nach einem langen Ball zur Entscheidung nach. Tore: 0:1 (68.) Mahjoubi (FE), 0:2 (88.) Mahjoubi ZS: 100. SR: Berke Yilmaz (Villingen).

DJK Villingen II – NK Hajduk VS 3:2 (3:2). In einer turbulenten ersten Hälfte ging die DJK durch Patrick Haas früh in Führung, ehe Hajduk durch Josip Matkovic die Partie bis zur 20. Minute drehte. Philipp Schwind glich erneut aus und brachte den Tabellenzweiten wieder in Führung. In Hälfte zwei ließen beide Mannschaften gute Chancen aus. Tore: 1:0 (7.) Haas, 1:1 (15.) Matkovic, 1:2 (19.) Matkovic, 2:2 (23.) Schwind, 3:2 (38.) Schwind. ZS: 120. SR: Fabian Daiker (Schramberg).

FC Schonach II – FC Peterzell 6:1 (3:0). Klare Sache in Schonach. Schon nach zehn Minuten lagen die Gastgeber durch Tore von Robin Burger und Christopher Straub mit 2:0 vorne. Julian Wölfle erhöhte zum 3:0-Pausenstand. Zwar verkürzte Peterzell durch Dominik Armbruster zum 3:1, in der Schlussphase machten es die Gastgeber aber zu einem Kantersieg. Tore: 1:0 (5.) Burger, 2:0 (10.) Straub, 3:0 (30.) Wölfle, 3:1 (53.) Armbruster, 4:1 (67.) Markus Dold, 5:1 (84.) Dold, 6:1 (90.+2) Yannick Kienzler. ZS: 70. SR: Markus Erath (Villingen).

SV Rietheim – SG Buchenberg/Neuhausen 1:1 (1:0). Das Ergebnis ging nach 90 Minuten völlig in Ordnung. Während die Rietheimer in Hälfte eins überlegen waren und durch Markus Neumann (11.) führten, hatte die Spielgemeinschaft nach dem Seitenwechsel die Nase vorn. Tore: 1:0 (11. Elfmeter) Neumann, 1:1 (83.) Marco Erban. Zuschauer: 130. SR: Fabrice-André Moosmann (Tennenbronn).

FC Tannheim – VfB Villingen 0:4 (0:0). Hälfte eins verlief, wie der Pausenstand belegt, ausgeglichen. Danach war der VfB im Mittelfeld aggressiver und näher am Gegenspieler. Tannheim agierte zu schwach, die Villinger trafen vor dem Tor konsequent. Tore: 0:1 (47.) Ömer Bulut, 0:2 (58.) Dragan Jovanovic, 0:3 (86.) Jovanovic, 0:4 (90.+3) Bulut. ZS: 140. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – Spfr. Neukirch 0:0 Nullnummer auf dem Hartplatz in Hammereisenbach: Beim torlosen Remis verpasste die SG die Möglichkeit, mit einem „Dreier“ dem Abstieg weiter zu entrinnen. Neukirch schaffte es nicht, dem Nichtabstiegsplatz näher zu kommen. ZS: 100. SR: Eduard Semling (Welschensteinach).

FC Schönwald – FC Kappel 2:3 (2:2). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Schönwald verschlief die ersten 15 Minuten, sodass Kappel bereits nach 12 Minuten mit 2:0 führte. Danach steigerte sich der Gastgeber und glich aus. Das entscheidende 2:3 fiel nach einem Torwartfehler des FC Schönwald. Tore: 0:1 (10.) Kai Ellenberger, 0:2 (12.) Marco Rieger, 1:2 (15.) Marcus Thurner, 2:2 (31.) Christian Duffner, 2:3 (57.) Ellenberger. ZS: 150. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

Mercuri hört auf

Giovanni Mercuri hat nach der Saison seinen Abschied als Trainer beim FC Peterzell angekündigt.