Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Kellerkinder punkten

20. Spieltag: FC Fischbach holt sich Tabellenführung zurück

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1:VfB Villingen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 4:1 (2:0). Nach ausgeglichenem Beginn traf der Gastgeber zur Führung. Das 1:0 gab den Villingern Sicherheit, sodass noch vor der Pause das 2:0 folgte. Nach dem Wechsel drängten die Gäste den VfB zunächst in die eigene Hälfte, hatten aber keine Großchance. Nach dem 3:0 hatte die SG nichts mehr entgegenzusetzen. Kurz vor Spielende gelang nur noch Ergebniskosmetik. Mann des Tages war VfB-Spieler Steffen Restle, der einen Dreierpack schnürte. Tore: 1:0 (20.) Dragan Jovanovic, 2:0, 3:0, 4:0 (40., 81., 82.) Restle, 4:1 (85.) Marcel Schmidt. ZS: 100. SR: Markus Moosmann (Tennenbronn).

FC Peterzell – FC Schönwald 3:2 (3:0). Peterzell begann stark und ging bereits nach fünf Minuten durch Fabian Wall in Führung. Nur weitere fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Kevin Hinrichs mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 2:0. Daniel Storz markierte kurz vor der Pause sogar noch das dritte Tor. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Schönwald und verkürzte durch Nick Faigle auf 1:3. In der Schlussphase machte es Florian Qorraj nochmals spannend, Peterzell siegte aber letztlich verdient. Tore: 1:0 (5.) Wall, 2:0 (10.) Hinrichs, 3:0 (45.+1) Storz, 3:1 (68.) Faigle, 2:3 (89.) Qorraj. ZS: 80. SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

Spfr. Neukirch – FC Schonach II 2:1 (2:1). Sebastian Pfau sorgte nach drei Minuten mit einem Fernschuss für die kalte Dusche für Neukirch. Danach steigerte sich der Gastgeber aber und drehte die Partie. Zuerst stellte Patrick Eschle in Minute 17 per Elfmeter auf Gleichstand, ehe Patrick Gruber wenig später einen schönen Angriff zum 2:1 abschloss. In Hälfte zwei verpasste Neukirch ein höheres Ergebnis. Tore: 0:1 (3.) Pfau, 1:1 (17./FE) Eschle, 2:1 (28.) Gruber. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen).

SV Nußbach – SV Rietheim 3:3 (0:1). In einem chancenreichen Spiel traf Nico Meder für die Gäste zum 1:0. Nußbach ließ danach beste Gelegenheiten aus, ehe Salvatore Guaglianone und Marius Faller das Spiel in Hälfte zwei drehten. Die Führung hielt aber nur kurz, denn Alex Dufner glich wieder aus. In der Schlussphase erzielte erst Steffen Schneider den vermeintlichen Siegtreffer für Nußbach, doch Markus Neumann traf im direkten Gegenzug. Tore: 0:1 (17.) Meder, 1:1 (54.) Guaglianone, 2:1 (61.) Faller, 2:2 (74.) Dufner, 3:2 (87.) Schneider, 3:3 (88.) Neumann. ZS: SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

FC Tannheim – DJK Villingen II 1:1 (1:0). In den ersten 20 Minuten sahen die Zuschauer Mittelfeldgeplänkel. Nach der Abtastphase und der 1:0-Führung bekamen die Tannheimer Oberwasser. Der Gastgeber kreierte Chancen und gewann zunehmend Zweikämpfe. In den zweiten 45 Minuten waren die Gäste optisch überlegen. Einen Schuss aus 20 Metern parierte Tannheims Torhüter Luis Frank. Doch Patrick Haas sorgte in der Schlussphase noch für den Ausgleich, zudem traf er noch die Latte. Das 1:1 war gerecht. Tore: 1:0 (22.) Maximilian Wolfram, 1:1 (81.) Haas. ZS: 115. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Triberg 1:0 (1:0). In Abschnitt eins hatte die SG mehr vom Spiel. Ein schön herausgespieltes Tor war der Lohn. Insgesamt gab es aber nur wenige Torchancen. Triberg vergab in Minute 52 eine dicke Möglichkeit aufs 1:1. Trotzdem gewann das Heimteam nicht unverdient. Tor: 1:0 (39.) Jonas Kaiser. ZS: 80. SR: Stephan Niggemeier (Villingen). Bes. Vork.: Rot (73.) Triberg.

FC Kappel – FC Fischbach 0:3 (0:1). Fischbach war die spielerisch bessere Mannschaft. Nach dem 0:1-Pausenrückstand versuchte Kappel im zweiten Abschnitt alles. Das 0:2 aus Gastgeber-Sicht war mehr als unglücklich, da den Kappelern ein umstrittener Elfmeter letztlich das Genick brach. Nichtsdestotrotz ging der Fischbacher Sieg in Ordnung. Tore: 0:1 (10.) Marvin Stern, 0:2 (58./FE) Gerd Müller, 0:3 (69.) Stern. ZS: 130. SR: Sandro Pinna (Geisingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (88.) Kappel.