Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Keine Tore im Spitzenspiel

Zwölfter Spieltag: Sechs Treffer der Bommer-Brüder

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 5:0 (2:0). Beide Teams trugen zu einem guten Spiel bei, auch wenn sich anfangs vieles im Mittelfeld abspielte. Direkt mit der ersten Chance stellte Hrvoje Jozinovic (1.) auf 1:0 für Hajduk. Dieser Treffer gab Aufschwung, doch bis zum 3:0 hielt die SG gut mit. Danach machte der Gast hinten auf und warf alles nach vorn. Das Heimteam aber stand defensiv kompakt und spielte in dieser Saison erstmals zu Null. Tore: 1:0 (1.) Jozinovic, 2:0 (35.) Jako Tavic, 3:0 (66. ET) Dominik Maier, 4:0 (75.) Jozinovic, 5:0 (88.) Vjekoslav Denac. ZS: 210. SR: Shefki Sadiku (Tuttlingen).

FC Triberg – FC Schonach II 3:0 (0:0). Hälfte eins verlief ausgeglichen. Beide Teams kamen zu Chancen, wobei der Gast fußballerisch besser agierte. Nach dem "Pausentee" zeigte sich Triberg verbessert. Die Hausherren spielten nun schneller und flexibler. Mit etwas Glück kamen sie zur 1:0-Führung. Nach 90 Minuten feierten die Triberger den wichtigen "Dreier" im Derby, der aufgrund einer starken 2. Halbzeit in Ordnung ging. Tore: 1:0 (58.) Endrit Shabani, 2:0 (71.) Shabani, 3:0 (75.) Felix Fehrenbach. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – VfB Villingen 3:3 (1:2). Julian Lelle sorgte nach vier Minuten für den Blitzstart der Gastgeber. Ertugrul Hatip glich aber nur kurz darauf aus. Emre Karademir brachte den VfB dann sogar in Führung. In Hälfte zwei kam die SG wieder besser aus der Kabine, Pascal Weisser traf in Minute 49 zum 2:2. In der dramatischen Schlussphase führte erst der VfB, als Christian Gebert in der Schlussminute zum 3:3 traf. Tore: 1:0 (4.) Lelle, 1:1 (13.) Hatip, 1:2 (39.) Karademir, 2:2 (49.) Weisser, 2:3 (89.) Juan Garcia, 3:3 (90.+1) Gebert. ZS: 50. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

FC Weilersbach – FC Tannheim 4:2 (2:2). Nach 20 Minuten führte der dominante FC Weilersbach mit 2:0, bis die Gäste mit zwei Standards zum Ausgleich kamen. In Hälfte zwei traf zuerst Pascal Gratwohl per Elfmeter zum 3:2, ehe Sinan Kurban mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Tore: 1:0 (4.) Sait Hamurcu, 2:0 (20.) Kurban, 2:1 (32.) Ferdinand Schmid, 2:2 (37.) Schmid, 3:2 (60.) Gratwohl (FE), 4:2 (75.) Kurban. ZS: 80. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

SV Rietheim – FC Schönwald 3:1 (0:0). Schönwald vergab in Hälfte eins mehrere gute Chancen auf den Führungstreffer. In Durchgang zwei brachte Nico Verdugo die Rietheimer in Führung. Florian Qorraj glich nach 88 Minuten aus, Verdugo antwortete aber mit zwei weiteren Treffern in der Nachspielzeit zum schmeichelhaften Heimsieg. Tore: 1:0 (58.) Verdugo, 1:1 (88.) Qorraj, 2:1 (90.) Verdugo, 3:1 (90.+1) Verdugo. ZS: 120. SR: Horst Kienzler (Gütenbach).

FC Fischbach – DJK Villingen II 0:0. Keine Tore im Topspiel auf gutem Niveau. Villingen spielte abwartend und wurde nach dem Platzverweis in Minute 70 noch defensiver. Fischbach vergab durch Julian Wöhrle, Julian Stern oder auch Seltan Weldegergs gute Chancen. Einmal traf der Spitzenreiter sogar den Pfosten. Unterm Strich ein schmeichelhafter Punkt für die DJK. ZS: 60. SR: Frank Volz (Griesheim).

FC Kappel – FC Peterzell 6:2 (3:2). Mit einem Fünferpack fertigte Axel Bommer die Peterzeller quasi im Alleingang ab. Das Spiel war allerdings nicht so einseitig wie der Endstand. Unterm Strich waren die Gastgeber effektiver vor dem gegnerischen Tor. Tore: 1:0 (7.) Bommer, 2:0 (10.) Bommer, 2:1 (12.) Giovanni Mercuri, 2:2 (19.) Dominik Kieninger, 3:2 (41.) Bommer, 4:2 (47.) Bommer, 5:2 (50.) Kai Bommer, 6:2 (74.) Alex Bommer. ZS: 100. SR: Ernst Demattio (Vöhrenbach).