Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: Fischbach kurz vor Meisterschaft

26. Spieltag: FC Peterzell gelingt Überraschung

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1:NK Hajduk VS – FC Schonach II 1:3 (0:2). In einer fairen Begegnung kam Schiedsrichterin Doris Wengrzik ohne Karten aus. Hajduk hatte vom Anpfiff weg mehr Ballbesitz. Den Gästen boten sich aber immer wieder Chancen auf Konter, die sie effektiv nutzten. Im zweiten Abschnitt wurde das Heimteam stärker und kam zum 2:1. Schonach ließ auf der anderen Seite viele Tormöglichkeiten ungenutzt, siegte aber dennoch verdient. Tore: 0:1 (18.) Dominik Wölfle, 0:2 (30.) Luca Timm, 1:2 (53.) Ilija Jozinovic, 1:3 (68.) Wölfle. ZS: 60. SR: Wengrzik (Hüfingen).

FC Triberg – FC Schönwald 1:3 (1:2). In der ersten halben Stunde erspielte sich Triberg leichte Vorteile. Nach dem 1:0 durch Endrit Shabani (27.) ließen die Hausherren jedoch nach. Schönwald drehte die Partie noch vor der Pause und gewann am Ende verdient. Nach 78 Minuten musste Tribergs Torhüter Patrick Baum verletzt runter vom Feld und ins Krankenhaus. Auch Torschütze Shabani verletzte sich mit Verdacht auf Kreuzbandriss. Tore: 1:0 (27.) Shabani, 1:1 (37.) Florian Qorraj, 1:2 (45.) Heiko Spath, 1:3 (70.) Nick Faigle. ZS: 150. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Kappel – Spfr. Neukirch 2:2 (1:1). Nach verhaltenem Beginn brachte Patrick Gruber die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Im direkten Gegenzug besorgte aber Martin Geppert per Distanzschuss den Ausgleich. In Hälfte zwei sahen gleich zwei Kappeler Spieler in einer Minute die Rote Karte. In zweifacher Überzahl ging dann Neukirch zwar wieder in Führung, musste aber den erneuten Ausgleich hinnehmen. Tore: 0:1 (38.) Gruber, 1:1 (39.) Geppert, 1:2 (72.) Tom Klausmann, 2:2 (85.) Geppert. ZS: 100. SR: Fabrice-Andre Moosmann (Schramberg). Gelb-Rot FCK (50.), Rot FCK (50.).

SV Rietheim – FC Fischbach 0:1 (0:1). In einer guten Partie brachte Gerd Müller die Gäste nach einer halben Stunde im Anschluss an eine einstudierte Eckball-Variante in Führung. Danach ließ Fischbach weitere Großchancen liegen. Rietheim hatte keine nennenswerten Möglichkeiten und verlor verdient. Tore: 0:1 (32.) Müller. ZS: 200. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen).

SV Nußbach – VfB Villingen 4:2 (3:2). Nußbach startete furios: Ein Doppelpack von Salvatore Guaglianone sowie ein Tor von Johannes Herdner sorgten für eine frühe 3:0-Führung. Der VfB kam dann besser ins Spiel und verkürzte durch Simon Berthomier und Dragan Jovanovic. In der Nachspielzeit machte ein Eigentor den Nußbacher Sieg perfekt. Tore: 1:0 (6.) Guaglianone, 2:0 (12.) Herdner, 3:0 (21.) Guaglianone, 3:1 (28.) Berthomier, 3:2 (36.) Jovanovic (FE), 4:2 (90.+1) ET. ZS: 100. SR: Pascal Czech (Königsfeld). Gelb-Rot SVN (74.), VfB (90.)

FC Peterzell – DJK Villingen II 3:2 (0:2). Der FC Peterzell münzte ein 0:2 in ein 3:2 um und sorgte damit für eine dicke Überraschung gegen den Zweiten. Patrick Haas (17.) und Philipp Schwind (44.) brachten den Favoriten zunächst auf die Siegerstraße, ehe das Heimteam in der letzten halben Stunde aufdrehte. Tore: 0:1 (17.) Haas, 0:2 (44.) Schwind, 1:2 (60.) Patrick Ganter, 2:2 (67.) Dominik Armbruster, 3:2 (85.) Danny Maier. ZS: 80. SR: Berke Yilmaz (Marbach).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Tannheim 1:2 (1:1). Das Niveau dieser Partie war nicht sonderlich hoch. Trotzdem kamen beide Seiten zu Abschlüssen. Tannheim erwies sich als kaltschnäuziger und landete einen knappen Arbeitssieg. Tore: 0:1 (40.) Philipp King, 1:1 (43.) Daniel Jäckle, 1:2 (58.) Tim Schlenker. ZS: 100. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

FC Weilersbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 5:1 (2:0). Die Gastgeber waren deutlich überlegen. Bereits zur Halbzeit hätte das Spiel entschieden sein müssen, doch Weilersbach ließ einige Hochkaräter ungenutzt. Diese Fahrlässigkeit wurde in Abschnitt zwei behoben. Einwechselspieler Mohamed Mahjoubi sorgte für frischen Wind und traf zweimal. Tore: 1:0 (42.) Nicola Peluso, 2:0 (45.) Tolga Sözer, 3:0 (46.) Mahjoubi, 3:1 (61.) Ali Toprak, 4:1 (63.) Peluso, 5:1 (80.) Mahjoubi. ZS: 70. SR: Mossab Nagay (Schwenningen).