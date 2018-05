Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A, Staffel 1: FC Fischbach krönt sich zum Meister

27. Spieltag: SV Nußbach muss absteigen

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi/mst) DJK Villingen II – FC Fischbach 1:1 (1:0). Durch den Zähler im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten sicherte sich Fischbach bereits am viertletzten Spieltag den Meistertitel. Patrick Haas brachte die DJK-Reserve in Führung, Mit einem Strafstoß erzielte Christian German den Ausgleich, der den Fischbachern den Titel sichert. Fischbachs Meistercoach Günter Hirsch meinte nach der Partie: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Knapp 350 Fischbacher sind per Bus mitgereist und sorgten für prächtige Stimmung. Ein Dank gilt dem ganzen Ort, der uns super unterstützt.“ Tore: 1:0 (9.) Haas, 1:1 (75./Elfm.) Christian German. Zuschauer: 400. Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Mönchweiler). Bes. Vorkommnisse.: Gelb-Rot (90.+5) Fischbach;

VfB Villingen – SG Buchenberg/Neuhausen 1:1 (0:1). Durch einen berechtigten Elfmeter ging der Gast (29.) in Führung. Folglich hatte die SG mehr vom Spiel, während beim VfB nur wenig klappte. Insgesamt gab es nicht viele Torchancen, wobei Buchenberg ein leichtes Plus verzeichnete. In der Schlussminute glichen die Villinger – ebenfalls per berechtigtem Strafstoß – aus. Tore: 0:1 (29./Elfm.) Dionysios Stogiannidis, 1:1 (90./Elfm.) Dragan Jovanovic. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Schonach II – FC Triberg 4:3 (1:2). Die Triberger lagen bereits mit 2:0 in Front, als Yannick Kienzler (42.) kurz vor der Pause das 1:2 erzielte. In Hälfte zwei avancierte Markus Dold mit drei Treffern zum Matchwinner der Schonacher Reserve. Tore: 0:1 (10./Elfm.) Felix Fehrenbach, 0:2 (30.) Mario Lang, 1:2 (42.) Kienzler, 2:2 (70.) Dold, 2:3 (73./Elfm.) Fehrenbach, 3:3 (75.) Dold, 4:3 (87.) Dold. SR: Andre Cellier (Villingen).

FC Tannheim – FC Weilersbach 3:3 (1:1). In einer abwechslungsreichen Partie ging Tannheim bereits nach sieben Minuten durch Philipp King in Führung. Danach hatten die Gäste mehr Spielanteile und glichen durch einen Elfmeter von Mike Baumann aus. In Hälfte zwei traf erst Christian Scheu für Tannheim, ehe die Gäste mit einem Doppelschlag das Spiel drehten. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor der Gäste in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 (7.) King, 1:1 (44.) Baumann, 2:1 (54.) Scheu, 2:2 (71.) Mohamed Mahjoubi, 2:3 (74.) Pascal Gratwohl, 3:3 (90.+4) ET. ZS: 100. SR: Michael Pahlitzsch (Weigheim).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – NK Hajduk VS 4:0 (2:0). Nach längerem Abtasten brachte Dominic Jahr die Hausherren in Führung. Kurz vor der Pause legte er per Kopf nach. Ein Doppelschlag der Gastgeber kurz nach Wiederbeginn durch Robin Weißer und Turgut Temizkan sorgte für die Vorentscheidung. Die SG gewann auch in der Höhe verdient. Tore: 1:0 (25.) Jahr, 2:0 (40.) Jahr, 3:0 (59.) Weißer, 4:0 (52.) Temizkan. ZS: 100. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

FC Peterzell – FC Kappel 2:0 (0:0). Kappel hatte in Hälfte eins mehr Chancen, scheiterte aber mehrfach. Nach der Pause kämpfte sich Peterzell ins Spiel und ging in Minute 80 durch Neil Richter in Führung. Dennis Haas machte in der Schlussminute alles klar. Tore: 1:0 (80.) Richter, 2:0 (90.) Haas. ZS: 80. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

Spfr. Neukirch – SV Nußbach 2:0 (0:0). Neukirch war von Beginn an die aktivere Mannschaft, scheiterte aber mehrfach am gut aufgelegten Gästetorhüter Markus Duffner. Erst nach dem Wechsel trafen die Hausherren durch Michael Burger. Wenig später legte Loris Castelli zur Vorentscheidung nach. Für die Nußbacher bedeutete die Niederlage den Abstieg in die Kreisliga B. Tore: 1:0 (49.) Burger, 2:0 (65.) Castelli. ZS: 80. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FC Schönwald – SV Rietheim 1:1 (1:0). Schönwald begann gut, doch erst kurz vor der Pause zappelte der Ball im Netz, als Marcus Thurner die verdiente Führung besorgte. Nach dem Wechsel steigerten sich die Gäste und kamen durch Matthias Schuhmacher zum Ausgleich. In der Schlussphase drängte Schönwald vergeblich auf den Siegtreffer. Tore: 1:0 (42.) Thurner, 1:1 (74.) Schuhmacher. ZS: 100. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).