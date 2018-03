Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 2: Rasantes Lokalderby in Hüfingen

20. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Albicker erzielt späten Siegtreffer für Bräunlingen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TuSOberbaldingen – FC Bad Dürrheim II 2:3 (0:3). (mst) Drei direkt verwandelte Freistöße führten zu einer schmeichelhaften 3:0-Pausenführung für die Kurstädter. Oberbaldingen traf viermal Aluminium, ehe Saja Jallow in Hälfte zwei das 1:3 erzielte. In der Schlussphase stellte Jallow den Anschluss her, der überfällige Ausgleich fiel aber nicht mehr. Tore: 0:1 (11.) Imobhio, 0:2 (16.) Nezel, 0:3 (40.) Nezel, 1:3 (58.) Jallow, 2:3 (78.) Jallow. ZS: 70. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

FC Neustadt II -SV Hinterzarten 2:2 (1:1). Der Tabellenführer strauchelte in Neustadt. Nach langer Phase des Abtastens brachte ein Eigentor die Gäste in Führung. Jonas Feser hatte aber nur sechs Minuten später die passende Antwort der Neustädter. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten traf erst Robin Dold zum 2:1, ehe Hinterzartens Torjäger Vencimo Do Cabo den verdienten Ausgleich erzielte. In der Schlussphase ließen beide Mannschaften den Sieg liegen. Tore: 0:1 (33.) ET, 1:1 (40.) Feser, 2:1 (52.) Dold, 2:2 (55.) Do Cabo. ZS: 120. SR: Benjamin Feta (Villingen).

SV Eisenbach – SV Grafenhausen 2:0 (1:0). Durch den überraschenden Heimsieg übergaben die Eisenbacher die rote Laterne an den spielfreien SV Göschweiler: Tore: 1:0 (21.) Marco Rohrer; 2:0 (90.) Kevin Rontke; Schiedsrichter: Heiko Zehner (Sexau).

SV Gündelwangen – FC Löffingen II 2:1 (1:1). Schon nach drei Minuten nutzte Löffingen in Person von Florian Hofmann einen Abwehrfehler zum 0:1. Danach rappelte sich Gündelwangen auf und kam selbst zu guten Chancen. Nach einem Freistoß erzielte Thomas Fischer den Ausgleich. In Minute 70 machte Fischer mit einem Elfmeter zum 2:1 seinen Doppelpack perfekt und bescherte somit Gündelwangen den verdienten Heimerfolg. Tore: 0:1 (3.) Hofmann, 1:1 (42.) Fischer, 2:1 (70.) Fischer (FE). ZS: 70. SR: Ralf Bossert (Teningen).

FC Lenzkirch – FV Möhringen 1:2 (0:0). Nach torloser erster Hälfte bestrafte Jonathan Bell die schwache Lenzkircher Chancenverwertung mit einem Freistoß in den Winkel zum 0:1. 15 Minuten vor Schluss legte Stephan Paulsen per Konter nach, ehe Palj Orosaj nochmals für Spannung sorgte. Möhringen brachte den verdienten Auswärtssieg aber über die Zeit. Tore: 0:1 (52.) Bell, 0:2 (75.) Paulsen, 1:2 (76.) Orosaj. ZS: 100. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

SV Öfingen – FC Pfohren 3:0 (2:0). Die Gastgeber kamen besser in die Partie. Mit einem Doppelschlag brachten Mathias Zeller und Tobias Mattes die Öfinger auf die Siegerstraße. In Hälfte zwei war Pfohren um den Anschluss bemüht, fing sich aber in der Schlussphase das entscheidende 3:0 durch Markus Wenzler ein. Tore: 1:0 (22.) Zeller, 2:0 (28.) Mattes, 3:0 (87.) Wenzler. ZS: 100. SR: Felix Baumert (Achern).

FC Hüfingen – FC Bräunlingen 2:3 (2:2). In einem rasanten Derby traf Gabriel Götz gleich nach zwei Minuten für die Gäste. Innerhalb von fünf Minuten drehten dann Dennis Faller und Roberto Albanese die Partei zugunsten der Hüfinger, Raphael Emminger stellte aber prompt wieder den Ausgleich her. In Hälfte zwei waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Einen langen Ball erlief sich Kai Albicker und schob in Minute 88 zum Sieg für Bräunlingen ein. Tore: 0:1 (2.) Götz, 1:1 (27.) Faller, 2:1 (33.) Albanese, 2:2 (34.) Emminger, 2:3 (88.) Albicker. ZS: 160. SR: Peter Becker (Hinterzarten).