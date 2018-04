Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 2: Oberbaldinger Fadera Torhüter trifft kurios

23. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Bräunlingen lässt Möhringen keine Chance

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2:SV Göschweiler – FC Neustadt II 2:0 (1:0). (jsi/mst) Göschweiler hatte in dieser Partie etwas mehr Spielanteile und siegte am Ende verdient mit 2:0. Viktor Lampel war mit seinem Doppelpack Mann des Tages. Tore: 1:0 (38.) Lampel, 2:0 (69.) Lampel. ZS: 50. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim).

SV Hinterzarten – FC Hüfingen 6:0 (3:0). Kaum war das Spiel angepfiffen, klingelte es schon im Gehäuse der Gäste. Daniel Martin (1.) gab den Startschuss für den Kantersieg. Julian Eckert und Timo Braun waren je zweimal erfolgreich. Tore: 1:0 (1.) Martin, 2:0 (8.) Eckert, 3:0 (27.) Kevin Steiert, 4:0 (62.) Eckert, 5:0 (65.) Braun, 6:0 (87.) Braun. ZS: 135. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Löffingen II – FC Pfohren 2:1 (1:1). Löffingen war von Beginn an das aktivere Team. Nach 18 Minuten bediente Nico Klein mustergültig Florian Hofmann, der zum 1:0 einschob. Kurz vor der Pause kam Pfohren mit einer der wenigen Chancen durch Marius Wiehl zum Ausgleich. Nach der Halbzeit war Löffingen wieder tonangebend, Hofmann machte mit einer Bogenlampe über den Torwart hinweg seinen Doppelpack perfekt. Tore: 1:0 (18.) Hofmann, 1:1 (43.) Wiehl, 2:1 (63.) Hofmann. ZS: 80. SR: Antonio Tafaro (Münstertal).

FC Bad Dürrheim II – SV Öfingen 0:4 (0:2). Ein Doppelschlag sorgte vor der Pause für die Vorentscheidung. Zuerst traf Markus Wenzler in Minute 32 nach schöner Vorarbeit durch Adrian Riegger zum 0:1, ehe Riegger nur zwei Minuten später nachlegte. Nach der Pause erhöhte Wenzler per Kopf, ehe Tobias Nopper nach einer Ecke den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte. Tore: 0:1 (32.) Wenzler, 0:2 (34.) Riegger, 0:3 (55.) Wenzler, 0:4 (81.) Nopper. ZS: 60. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

SV Grafenhausen – FC Lenzkirch 2:2 (1:2). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Christian Longo Longo die Lenzkircher nach einem Abwehrfehler der Gastgeber in Führung. Wenig später glich Lars Morath per Elfmeter aus, ehe Rafael Teixeira kurz danach für Lenzkirch traf. Nach der Pause glich Florian Haselbacher aus dem Getümmel heraus aus. Grafenhausen hatte danach einige Chancen auf den Sieg, im Abschluss fehlte aber die Präzision. Tore: 0:1 (28.) Longo Longo, 1:1 (41.) Morath (FE), 1:2 (44.) Teixeira, 2:2 (56.) Haselbacher. ZS: 100. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen). Gelb-Rot: FCL (90.+1).

FC Bräunlingen – FV Möhringen 6:1 (4:0). Nach 25 ruhigen Minuten eröffnete Daniel Gemeinder den Torreigen. Danach traf Raphael Emminger im Vierminutentakt und vergab vor der Pause einen Elfmeter. Nach dem Wechsel machte es Giulio Andreotti vom Punkt aus besser und traf zum 5:0. Ugur Tad machte das halbe Dutzend voll. Tore: 1:0 (25.) Gemeinder, 2:0 (30.) Emminger, 3:0 (34.) Emminger, 4:0 (38.) Emminger, 5:0 (76.) Andreotti (FE), 6:0 (87.) Tad, 6:1 (90.) ET. ZS: 150. SR: Bruno Basler (Dillendorf).

SV Gündelwangen – TuS Oberbaldingen 1:4 (0:2). Oberbaldingen gewann verdient, weil Gündelwangen schwach agierte. Ein langer Abschlag von TuS-Torhüter Alkall Fadera landete, beflügelt vom Wind, zum 0:1 im Gündelwanger Tor. Zehn Minuten später legte Leo Schwörer nach. Nach dem Wechsel erhöhten Almani Camara und Saja Jallow auf 4:0. Tore: 0:1 (10.) Fadera, 0:2 (22.) Schwörer, 0:3 (58.) Camara, 0:4 (69.) Jallow, 1:4 (78.) Fischer. ZS: 90. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

Das Spiel SSC Donaueschingen gegen SV Eisenbach wurde von den Eisenbachern abgesagt.