Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 2: Hinterzarten wieder Nummer eins

19. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Lenzkirch punktet spät

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) Drei der acht geplanten Partien konnten am Wochenende ausgetragen werden. Dabei holte sich der SV Hinterzarten die Tabellenführung zurück.

SV Hinterzarten SV – Göschweiler 7:0 (2:0). Gegen einen überforderten Gegner hatte der Gastgeber leichtes Spiel. Schon nach zwei Minuten eröffnete Jona Schuler den Torreigen. Am Ende trafen er und Benedikt Fehrenbach doppelt. Tore: 1:0 (2.) Schuler, 2:0 (27.) Kay Ruf, 3:0 (52.) Vencimo Do Cabo, 4:0 (61.) Fehrenbach, 5:0 (66.) Schuler, 6:0 (69.) Julian Eckert, 7:0 (81.) Fehrenbach. ZS: 130. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SSC Donaueschingen – SV Gündelwangen 3:0 (1:0). Souverän besiegte Donaueschingen die Gäste aus Gündelwangen. Von Beginn an spielte der SSC druckvoll nach vorne. Das 1:0 nach 16 Minuten durch Bouba Sila war verdient. Nach der Pause sorgte Mustafa Ucarli mit einem Eigentor für das 2:0. Gündelwangen war um den Anschluss bemüht, fing sich in der Schlussminute aber das dritte Gegentor durch Sebastian Charton. Tore: 1:0 (16.) Sila, 2:0 (70.) ET, 3:0 (90.) Charton. ZS: 90. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim).

FC Löffingen II – FC Lenzkirch 2:2 (1:0). In einer abwechslungsreichen Partie brachte Simon Weißenberger die Löffinger in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff legte der Torschütze per Kopf zum Doppelpack nach. Lenzkirch bewies aber gute Moral und kämpfte sich zurück. Zuerst schloss Rafael Teixeira eine tolle Kombination ab, dann traf Luka Buric in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum glücklichen, aber unterm Strich verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (14.) Weißenberger, 2:0 (46.) Weißenberger, 2:1 (72.) Teixeira, 2:2 (90.+2) Buric. ZS: 70. SR: Klemens Disch (Gundelfingen).