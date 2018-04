Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 2: Eisenbach fährt Kantersieg ein

21. Spieltag: Bräunlingen marschiert weiter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Hinterzarten – TuSOberbaldingen 4:2 (2:2). (mst) Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Saja Jallow traf bereits nach elf Minuten. Hinterzarten reagierte aber gut und drehte durch Daniel Martin und Spielertrainer Kay Ruf die Partie binnen acht Minuten. Kurz vor der Pause traf erneut Jallow zum Ausgleich. Nach dem Wechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und wurden durch zwei weitere Tore von Ruf mit dem verdienten Sieg belohnt. Tore: 0:1 (11.) Jallow, 1:1 (19.) Martin, 2:1 (27.) Ruf, 2:2 (44.) Jallow, 3:2 (78.) Ruf, 4:2 (90.) Ruf. ZS: 130. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

FC Löffingen II – FV Möhringen 4:2 (3:0). Zwei Möhringer Eigentore brachten Löffingen ein frühe 2:0-Führung. Nico Klein legte wenig später mit einem schön herausgespielten Tor nach. Nach der Pause verkürzte Modou Tamba, ehe beide Mannschaften eine Gelb-Rote Karte erhielten. Fabian Kessler machte mit dem 4:1 alles klar. Nach dem 4:2 sahen beide Seiten nach einer Rangelei nochmals glatt rot. Tore: 1:0 (3.) ET, 2:0 (6.) ET, 3:0 (24.) Klein, 3:1 (58.) Tamba, 4:1 (78.) Kessler, 4:2 (90.+2) Hofstetter (FE). Zuschauer: 70. SR: A. Huremovic (Schwenningen).

FC Bräunlingen – SV Öfingen 3:0 (1:0). Die Öfinger hielt gut mit, waren am Ende aber chancenlos. Kai Albicker traf nach elf Minuten per Volleyschuss in die Ecke. Danach hatte Bräunlingen alles im Griff und legte in Hälfte zwei nach. Zuerst traf Dominik Emminger als letzte Station eines feinen Spielzugs. In der Schlussphase umkurvte Emminger vier Gegenspieler und schloss das Solo mit dem 3:0 ab. Tore: 1:0 (11.) Albicker, 2:0 (64.) Emminger, 3:0 (86.) Emminger. ZS: 180. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

FC Pfohren – FC Lenzkirch 2:1 (2:1). Pfohren hatte alles im Griff und spielte gefällig nach vorne. In Minute 14 erzielte Samuel Maus nach einem mustergültigen Konter das 1:0. Kurz vor der Pause legte Marius Wiehl zum 2:0 nach. Eine Minute vor der Halbzeit verkürzte Lenzkirch aber durch Rafael Teixeira per Kopf. Hälfte zwei war ein einziger Kampf, in dem Pfohren den Sieg verteidigte. Tore: 1:0 (14.) Maus, 2:0 (41.) Wiehl, 2:1 (44.) Teixeira. ZS: 100. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Gündelwangen – SV Göschweiler 2:1 (0:0). Gündelwangen dominierte und vergab in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Nach der Pause traf Fatih Ucarli mit einem Distanzschuss zum 1:0. In der Schlussphase erhöhte Benjamin Kaiser, ehe Viktor Lampel in der Nachspielzeit per Kopf den Anschluss markierte. Tore: 1:0 (69.) Uarli, 2:0 (84.) Kaiser, 2:1 (90.+3) Lampel. ZS: 120. SR: Mesut Gürses (Höchenschwand).

FC Bad Dürrheim II – SV Eisenbach 1:5 (0:2). Gegen schwache Kurstädter hatte Eisenbach wenig Mühe. Mit dem 3:0 nach der Pause war die Partie entschieden. Bei Eisenbach trugen sich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Tore: 0:1 (17.) Kevin Rontke, 0:2 (34.) Marco Wirbser, 0:3 (56.) Simon Neininger, 0:4 (69.) Erik Sühling, 0:5 (87.) Felix Zipfel, 1:5 (88.) Pascal Richter. ZS: 50. SR: Sven Pacher (Brigachtal).

SV Grafenhausen – FC Hüfingen 2:0 (0:0). In einer abwechslungsreichen Partie war Grafenhausen spielbestimmend und traf duch Haselbacher und Gatti zweimal die Latte. In Hälfte zwei brachte Andreas Stritt den SVG nach einem Eckball per schönem Schuss in Führung. Wenig später legte Lars Morath nach einem schönen Spielzug per Schuss in den Winkel nach. Insgesamt ein verdienter Heimsieg. Tore: 1:0 (65.) Stritt, 2:0 (78.) Morath. ZS: 100. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

Das Spiel SSC Donaueschingen – FC Neustadt II ist aufgrund von Personalengpässen der Neustädter ausgefallen.