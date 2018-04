Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 1: Verrücktes Spiel in Peterzell

Kreisliga A 1: Verrücktes Spiel in Peterzell

Neukirch kommt gegen Triberg unter die Räder. Tannheims Trainer Raithel verlängert

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi) VfB Villingen – SV Rietheim 2:4 (0:1). Nachdem Rietheim zur Pause 0:1 führte, besorgte Steffen Restle (48.) per Elfmeter das 1:1. Manuel Geiger (60.) nutzte eine Rietheimer Flanke zum 1:2. In der Folge hatte der Gast ein Übergewicht an Möglichkeiten. Die Folge war das 1:3 nach schön herausgespieltem Konter. Der VfB kam auf 2:3 heran und vergab gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Nach einem Villinger Fehler entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Rietheim. Diesen versenkte Markus Neumann (80.) links unten. Tore: 0:1 (43.) Matthias Schuhmacher, 1:1 (48. Elfm.) Restle, 1:2 (60.) Manuel Geiger, 1:3 (70.) Nico Hahn, 2:3 (78.) Hüseyin Süzer, 2:4 (80. Elfm.) Neumann. ZS: 80. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

Spfr. Neukirch – FC Triberg 0:6 (0:2). Von Beginn an war Triberg aktiver und besser. Neukirch fand nicht in die Partie. Der Gast nutzte seine Chancen und die gegnerischen Fehler eiskalt. Desolate Sportfreunde verloren verdient. Tore: 0:1 (22.) Marius Scherzinger, 0:2 (31.) Felix Fehrenbach, 0:3 (51. ET) Tom Klausmann, 0:4 (58.) Fehrenbach, 0:5 (61.) Fehrenbach, 0:6 (67.) Scherzinger. ZS: 100. SR: Fabrice-Andre Moosmann (Schramberg).

FC Kappel – FC Weilersbach 5:3 (2:2). Obwohl acht Treffer fielen, waren noch weitere möglich. Beide Offensiven waren besser als die jeweiligen Defensiven. Zwar hatte Weilersbach mehr Spielanteile, doch Kappel traf noch einmal den Pfosten in Halbzeit eins. In den zweiten 45 Minuten erzielte der Gastgeber drei Kontertore und war mit gutem Umschaltspiel effektiv. Tore: 1:0 (20.) Kai Bommer, 2:0 (25.) Bommer, 2:1 (29.) Nicola Peluso, 2:2 (34.) Peluso, 3:2 (73.) Jens Dude, 4:2 (81.) Dude, 5:2 (90.) Kai Ellenberger, 5:3 (90.+2) Daniel Rehnert. ZS: 120. SR: Dietbert Spadinger (Rottweil).

FC Peterzell – NK Hajduk VS 6:5 (4:4). In einem verrückten Spiel ging Hajduk zunächst in Führung, ehe Peterzell aufdrehte. Nach dem 4:1 verlor das Heimteam den Faden und NK kam zurück. Mit individuellen Fehlern wurde der Gast stark gemacht. In der zweiten Halbzeit bewahrte Peterzell die Ruhe und siegte letztlich knapp. Tore: 0:1 (7.) Hrvoje Jozinovic, 1:1 (10.) Dominik Armbruster, 2:1 (15.) Eike Pietzker, 3:1 (20.) Armbruster, 4:1 (27.) Danny Maier, 4:2 (35.) Josip Matkovic, 4:3 (38.) Jozinovic, 4:4 (42.) Matkovic, 5:4 (65.) Maier, 6:4 (70.) Armbruster, 6:5 (80.) Marko Glibusic. ZS: 70. SR: Andre Cellier (Villingen).

FC Tannheim – FC Fischbach 0:1 (0:0). Bitterer Ostersamstag für Tannheim: In der 51. Minute vergab das Heimteam einen Elfmeter. Fischbachs Torhüter parierte den halbhohen Schuss des Gegners. Das Tor des Tages erzielte Christian German in Minute 90 – er machte es aus elf Metern besser. Fischbach war defensiv gut organisiert, was den Tannheimern Probleme bereitete. Immerhin eine frohe Botschaft konnte der FC Tannheim verkünden: Trainer Christoph Raithel verlängerte um eine weitere Saison. Tor: 0:1 (90.) German. ZS: 111. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

Spiele am Montag

SV Rietheim – Spfr. Neukirch 1:1 (1:1). In einem ausgeglichenen Ostermontags-Spiel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Am Ende ging das 1:1 in Ordnung, denn sowohl Rietheim als auch Neukirch hatten gute Phasen. Tore: 0:1 (11.) Patrik Eschle, 1:1 (20.) Nico Meder. ZS: 120. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

FC Weilersbach – SV Nußbach 3:1 (1:0). Der Gast aus Nußbach kam zu spät zu seinem ersten Treffer. Als Steffen Schneider (78.) einnetzte, führte der Gastgeber bereits deutlich mit 3:0. Deshalb war der Treffer letztich nicht mehr als Ergebniskosmetik. Der Weilersbacher Tolga Sözer markierte einen Doppelpack. Tore: 1:0 (21.) Sözer, 2:0 (53.) Nicola Peluso, 3:0 (74.) Sözer, 3:1 (78.) Schneider. ZS: 90. SR: Marcus Kiekbusch (Aldingen).

FC Schönwald – FC Tannheim 1:3 (1:2). Die Zuschauer sahen umkämpfte 90 Minuten. Schlussendlich setzte sich der favorisierte FC Tannheim mit 3:1 durch. Florian Qorraj (26.) hatte per Strafstoß zunächst den FC Schönwald in Führung gebracht. Diese währte jedoch nur vier Minuten. Vom schnellen Doppelschlag des Gastes erholte sich Schönwald nicht mehr. Tore: 1:0 (26. Elfm.) Qorraj, 1:1 (30.) Philipp King, 1:2 (35.) Maximilian Wolfram, 1:3 (82.) Wolfram. ZS: 100.