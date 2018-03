Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 1: Punkteteilung im Spitzenduell

19. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Klarer Sieg für VfB Villingen in Schonach Vier Spielabsagen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (mst) Witterungsbedingt fanden in der Kreisliga A, Staffel 1 nur vier Spiele statt. Die anderen vier geplanten Partien fielen aus.

NK Hajduk VS – SG Buchenberg/Neuhausen 2:1 (2:0). (mst) Unter dem neuen Trainer Davor Koprivnjak setzt sich die Heimstärke von Hajduk fort. Gegen Buchenberg/Neuhausen legte Hrvoje Jozinovic mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte den Grundstein für den Erfolg. In Hälfte zwei erhöhten die Gäste den Druck, mehr als der Anschlusstreffer durch Daniel Jäckle sprang aber nicht heraus. Tore: 1:0 (11.) Jozinovic, 2:0 (27.) Jozinovic, 2:1 (59.) Jäckle. ZS: 100. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

FC Triberg – SV Nußbach 2:0 (0:0). Nach torloser erster Hälfte im Lokalderby übernahm Triberg im zweiten Abschnitt das Kommando. Ein Eigentor der Gäste brachte die verdiente Triberger Führung. Marius Scherzinger legte nach 71 Minuten nach. Nußbach war in der Chancenverwertung zu harmlos. Tore: 1:0 (51.) ET, 2:0 (71.) Scherzinger. ZS: 120. SR: Oliver Teufel (Mühlheim).

DJK Villingen II – FC Weilersbach 2:2 (1:1). Das Spitzenspiel bewegte sich auf gutem Niveau. Devin Sarikaya brachte die DJK nach 35 Minuten in Führung, doch Alper Sözer hatte sieben Minuten später die passende Antwort parat und glich aus. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel weiter ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Sarikaya traf wieder für die DJK, diesmal hielt die Führung aber nur vier Minuten. Mike Baumanns Ausgleich war der leistungsgerechte Endstand. Tore: 1:0 (35.) Sarikaya, 1:1 (42.) Sözer, 2:1 (60.) Sarikaya, 2:2 (64.) Baumann. ZS: 100. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

FC Schonach II – VfB Villingen 2:5 (1:0). Torspektakel in Schonach! In einem unterhaltsamen Spiel brachte Yannick Kienzler die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der VfB auf. Innerhalb von 13 Minuten stellten Ömer Bulut, Steffen Restle und Dragan Jovanovic auf 1:3. Zwar kam mit dem Anschluss durch Kienzler nochmals Spannung auf, zwei Konter durch Nick Bitter und Hüseyin Süzer entschieden aber die Partie Tore: 1:0 (27.) Kienzler, 1:1 (47.) Bulut, 1:2 (55.) Restle, 1:3 (60.) Jovanovic, 2:3 (66.) Kienzler, 2:4 (75.) Bitter, 2:5 (89.) Süzer. ZS: 70. SR: Stefan Kromer (Villingen-Schwenningen).