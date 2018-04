Regionalsport Schwarzwald Kreisliga A 1: Fischbach dominiert Spitzenspiel

23. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Trotz 4:0 getrübte Stimmung bei VfB Villingen

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi/mst) DJK Villingen II – FC Triberg 1:0 (0:0). Durch den knappen 1:0-Heimsieg sicherte die DJK-Reserve Rang zwei ab. Das goldene Tor des Tages markierte Stürmer Patrick Haas in Minute 49. Die Triberger versuchten im Anschluss noch einmal alles, doch am Ende blieb es beim Villinger Sieg. Tor: 1:0 (49.) Haas. ZS: 100. SR: Bernhard Ginter (Mariazell).

VfB Villingen – Spfr. Neukirch 4:0 (3:0). Bereits zur Pause führte das Heimteam komfortabel mit 3:0. Der VfB siegte nach 90 Minuten verdient. Neukirch gelang es nicht, auf Augenhöhe zu agieren. Das klare 4:0 wurde getrübt durch zwei Verletzungen auf Villinger Seite. Dominik Grottke brach sich das Schlüsselbein und wird am Mittwoch operiert. Ömer Bulut verdrehte sich das Knie. Tore: 1:0 (3./Elfmeter) Roman Rudenko, 2:0 (13.) Emre Karademir, 3:0 (35.) Rudenko, 4:0 (83.) Enes Ucar. ZS: 90. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Schonach II – SV Nußbach 4:1 (3:1). Zu Beginn der ersten Halbzeit verlief die Begegnung ausgeglichen. Durch eine starke Schlussphase vor dem Seitenwechsel schraubte Schonach das Ergebnis auf 3:0. Dominik Wölfle traf doppelt. Durch einen Strafstoß vor dem Pausenpfiff kam Nußbach noch mal heran. Hälfte zwei bot Magerkost auf beiden Seiten. Christopher Straub (81.) traf noch einmal für die Schonacher Reserve. Tore: 1:0 (29.) Wölfle, 2:0 (39.) Wölfle, 3:0 (40.) Adrian Klausmann, 3:1 (45./Elfmeter) Marcel Hettich, 4:1 (81.) Straub. ZS: 120. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

FC Fischbach – FC Weilersbach 4:0 (3:0). Im ansehnlichen Spitzenspiel gab sich der Tabellenführer keine Blöße und überzeugte mit schön herausgespielten Toren. Das erste davon erzielte Sven Müller nach 20 Minuten, ehe Gerd Müller wenig später per Freistoß nachlegte. Seltan Weldegergs machte kurz vor der Pause sogar noch das dritte Tor. Weilersbach spielte gut mit und hatte selbst gute Chancen, kassierte aber in der Schlussphase noch das vierte Tor durch Fabrice Fleig. Tore: 1:0 (20.) Sven Müller, 2:0 (28.) Gerd Müller, 3:0 (42.) Weldegergs, 4:0 (86.) Fleig. ZS: 160. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

SV Rietheim – NK Hajduk VS 2:2 (1:1). Hajduk startete stark und ging durch Hrvoje Jozinovic verdient in Führung. Rietheim steigerte sich danach und kam durch einen Freistoß durch Manuel Geiger zum Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff legte erneut Jozinovic für die Gäste nach, ehe Stefan Neininger per Kopf ausglich. Danach vergab Hajduk einen Elfmeter, im Gegenzug hatte Geiger die große Chance zum Siegtreffer. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden. Tore: 0:1 (8.) Jozinovic, 1:1 (44.) Geiger, 1:2 (47.) Jozinovic, 2:2 (70.) Neininger. ZS: 130. SR: Gerhard Benning (Dauchingen). Bes. Vork: Hajduk vergibt Elfmeter (80.).

FC Tannheim – FC Peterzell 3:1 (1:0). Im ersten Abschnitt hatten beide Mannschaften gute Chancen, Florian Kreuz brachte Tannheim nach einer Viertelstunde per Elfmeter in Führung. Sekunden nach Wiederbeginn glich Peterzell mit einem Strafstoß durch Dominik Armbruster aus. Tannheim machte dann Druck und kam durch Tore von Jan Dannegger und Kreuz zum verdienten 3:1-Erfolg. Tore: 1:0 (16.) Kreuz, 1:1 (46.) Armbruster, 2:1 (70.) Dannegger, 3:1 (90.+1) Kreuz. ZS: 120. SR: Konstantin Konegen (Villingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Kappel 1:0 (1:0). Kappel hatte auf dem Hartplatz zunächst Startschwierigkeiten. Die Spielgemeinschaft bestimmte das Geschehen und ging durch einen Flugkopfball von Verteidiger Fabian Weißer nach einer halben Stunde in Führung. Danach ließen die Hausherren einige Chancen zum zweiten Tor aus, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich drängten. Die SG brachte den letztlich verdienten Sieg aber über die Zeit. Tore: 1:0 (30.) Weißer. ZS: 150. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Schönwald – SG Buchenberg/Neuhausen 3:1 (0:1). Im Kellerduell fuhr Schönwald einen verdienten und wichtigen Sieg ein. Dabei gingen die Gäste nach 21 Minuten durch einen schönen Freistoß von Pascal Weisser in Führung. Schönwald kam entschlossen aus den Kabinen und glich durch Manuel Krüger aus. In der Schlussphase brachten Heiko Spath und Nick Faigle die Gastgeber auf die Siegerstraße. Tore: 0:1 (21.) Weisser, 1:1 (46.) Krüger, 2:1 (70.) Spath, 3:1 (83.) Faigle. ZS: 130. SR: Edgar Straub (Lauterbach).