SÜDKURIER-Umfrage zur Halbfinal-Auslosung in der Champions League und zum neuen Cheftrainer

Fußball: Der FC Bayern München hat mit Niko Kovac einen neuen Trainer gefunden. Zudem ergab am Freitag die Auslosung des Halbfinals in der Champions League, dass die Bayern auf Real Madrid treffen. Der SÜDKURIER holte zu beiden Fakten Stimmen und Meinungen von Schwarzwälder Fußball-Trainern ein.

Für Günter Hirsch, Trainer des Kreisligisten FC Fischbach, ist die Partie Bayern gegen Real "das vorweggenommene Finale". Hirsch sieht gute Chancen für den Bundesligisten. "Sie werden sich knapp durchsetzen. Ich glaube zudem, dass sich Trainer Jupp Heynckes mit dem erneuten Triumph in der Charmpions League ein Denkmal setzt." Die Personalie Niko Kovac hat für Hirsch indes einen faden Beigeschmack. "Da wird seit Wochen rumgeeiert und Kovac sagt immer wieder, dass er in Frankfurt bleibt. Da verkauft man die Fans für dumm." Grundsätzlich hält Hirsch Kovac "für einen guten und aufstrebenden jungen Trainer."

Keinen Favoriten sieht Tim Heine, Trainer des Landesligisten FC Löffingen, in den Halbfinalpartien der Champions League. "Beide wissen, wie sie den Titel holen können. Wer sich durchsetzt, hat sicherlich gute Chancen auf den Gesamtsieg. Es ist schwer, einen Sieger vorauszusagen." Die Verpflichtung von Kovac findet Heine "als eine große Chance für einen jungen Trainer, der schon jetzt eine steile Karriere hingelegt hat". Für Heine macht es indes schon einen Unterschied, ob ein Coach Frankfurt oder München trainiert. "Kovac muss nun den Beweis erbringen, dass er auch Bayern kann."

Als leichten Favorit sieht Uwe Müller, Trainer des Kreisligisten FC Bräunlingen, in den Halbfinalpartien die Spanier. "Bayern wird sich in den zwei Spielen zerreißen. Möglicherweise sind sie auch einen Tick hungriger. Sie können es diesmal schaffen." Schon seit einigen Tagen hat Müller indes geahnt, dass Kovac neuer Coach beim Rekordmeister werden wird. "Ich denke, er passt zum Verein, kennt das Umfeld und kann mit den so genannten Stars umgehen." Müller gefällt, dass Kovac bisher immer als ein "sehr sachlicher und fachlich guter Trainer" aufgetreten ist.

Eine gute Wahl ist für Werner Bucher, Trainer des FC Brigachtal, die Berufung von Niko Kovac als Nachfolger von Heynckes. "Ich finde es gut, dass die Wahl auf einen Trainer aus der Bundesliga fiel. Es muss nicht immer ein Mann aus anderen Ligen sein. Kovac hat die Chance verdient und in Frankfurt, sowie vor mit der kroatischen Nationalmannschaft bewiesen, dass er ein guter Mann ist. Allerdings werden in München permanent Erfolge erwartet." Im Duell real gegen die Bayern sieht Bucher für den Bundesligisten eine realistische Chance. "Die Mannschaft will dem Trainer ein tolles Abschiedsgeschenk bereiten. Real war gegen Turin auch nicht so souverän. Zudem ist es höchste Zeit, dass wieder einmal ein Bundesligist in das Finale der Champions League einzieht."

Etwas überrascht reagierte Steffen Breinlinger, Trainer des Bezirksligisten FC Gutmadingen, auf die Verpflichtung von Kovac. "Man hat in den vergangenen Jahren immer die ganz großen Namen der Trainergilde mit Bayern verbunden. Kovac attestiere ist die Qualität, um die Bayern weiter nach vorn zu bringen. Er hat in Frankfurt unter nicht ganz einfachen Bedingungen gezeigt, was er kann. Die Chance hat sich Kovac verdient." In der Champions League traut Breinlinger "einem FC Bayern in Bestform" den Finaleinzug zu.