Regionalsport Schwarzwald Kosta Karamatskos bleibt ein weiteres Jahr

Wiha.Panthers verlängern Vertrag mit Spielmacher. Deutsch-Grieche fühlt sich in Villingen-Schwenningen wohl

Basketball, ProB: Die Basketballer der Wiha Panthers VS haben die zweite Spielerverpflichtung für die kommende Saison in der ProB unter Dach und Fach gebracht. Point Guard Kosta Karamatskos hat sich mit den Panthers auf eine Verlängerung des Vertrags bis 2019 geeinigt. Letzte Details des Kontrakts sollen in den kommenden Tagen geklärt werden.

Panthers-Trainer Alen Velcic, der Karamatskos bereits seit 13 Jahren kennt und schon als dessen Berater tätig war, ist über die Fortsetzung der Zusammenarbeit glücklich: "Kosta war ein Schlüsselspieler in unseren Planungen. Wir freuen uns, dass wir einen starken deutschen Spieler aus der Meistermannschaft halten konnten. Kosta ist ein Gesicht der Panthers geworden. Er ist bei den Fans unheimlich beliebt und gibt für den Verein und das Team immer alles auf und neben dem Spielfeld."

Der 32-Jährige Deutsch-Grieche wechselte im vergangenen Jahr nach Schwenningen und avancierte mit seiner Erfahrung aus dem Profi-Basketball zu einer der Stützen des Meisterteams, das den Titel in der Regionalliga verteidigte und in die ProB aufstieg. Vor allem mit seinen Passfähigkeiten und seiner hervorragenden Abwehrarbeit soll er ein Eckpfeiler des neuen Panthers-Teams werden. "Meine Frau und ich fühlen uns in Villingen-Schwenningen pudelwohl. Dies war für uns in den Planungen sehr wichtig, weil wir uns in meinem Alter als Familie auch verwurzeln möchten. Ich habe gute Gespräche mit dem Verein geführt und möchte weiter dazu beitragen, dass Basketball in VS auf einem hohen Niveau etabliert wird", äußerte sich Karamatskos zur Vertragsunterschrift.

Der gebürtige Stuttgarter ist der erste von etwa sechs Deutschen, die Trainer Alen Velcic aufgrund der Ausländerregelung in der Zweiten Basketball-Bundesliga verpflichten muss. Neben US-Amerikaner Rasheed Moore, der in der Vorwoche grünes Licht für ein weiteres Jahr in der Doppelstadt gab, ist der Publikumsliebling mit dem unverkennbaren Bart Velcics zweite Verpflichtung. In den nächsten Tagen soll ein weiterer Vollzug vermeldet werden.