Knifflige Aufgaben für Baskets VS

Basketball-Oberliga, Damen: BV Villingen-Schwenningen – SB Heidenheim (Samstag, 15 Uhr, Deutenberghalle). In den letzten drei Saisonspielen treffen die Baskets VS auf Mannschaften, die in der Liga die Plätze drei, vier und zwei belegen. Ein anspruchsvolles Programm. Immerhin wurde das Hinspiel in Heidenheim mit neun Punkten Unterschied gewonnen. Heidenheim hat sich nach dem Aufstieg deutlich verstärkt und ist für viel Kampf bekannt. Aufhorchen lässt vor allem die jüngste Siegesserie. Sogar bei Tabellenführer Weinstadt setzte sich Heidenheim durch. In dem Team steht mit Linda Baier die beste Dreierschützin der Liga. Sie gilt es möglichst aus dem Spiel zu nehmen. Die Baskets VS um Trainer Sergey Tsvetkov wollen sich unter dem Korb stärker präsentieren und mehr Rebounds und Spielszenen gewinnen.

Landesliga, Männer: BV Villingen-Schwenningen – Howie’s TSG Söflingen (Samstag, 17 Uhr). Mit Söflingen kommt der Tabellenletzte nach Schwenningen. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg. Nachdem es zuletzt personell wieder mehr Möglichkeiten gab, haben jetzt krankheitsbedingte Ausfälle das Team etwas zurückgeworfen hat. Mit einem Sieg wäre der Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft. Die Mannschaft sollte einige zuletzt unglückliche Niederlagen schnell abhaken.