Regionalsport Schwarzwald Knapper Sieg für FC Löffingen

DJK Donaueschingen verliert Landesliga-Derby mit 1:2. DJK-Torhüter Neininger mit klasse Paraden

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – DJK Donaueschingen 2:1 (1:0) (wm) Wie schon in der Vorrunde verbuchten die Löffinger im Schwarzwald-Derby gegen Donaueschingen alle drei Punkte.

Beide Mannschaften gingen hochmotiviert in die Partie. Es entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in der die Heimelf anfangs die klareren Chancen herausspielte, die Gäste aber im Spiel nach vorne zunächst mehr investierten und sich mehrere Eckbälle erkämpften.

Die erste Möglichkeit für die Löffinger hatte Hoheisel in der 13. Minute. Sein schwacher Abschluss nach einem Schuler-Pass war aber für DJK-Torhüter Neininger kein Problem. Nachdem Heitzmann auf der Gegenseite das Löffinger Gehäuse aus 16 Metern Torentfernung verfehlte, waren wieder die Gastgeber am Zug, doch Neininger vereitelte die Löffinger Führung in der 24. Minute. Er lenkte einen scharfen Schuss von Kornienko um den Pfosten. In Minute 28 landete eine Gaudig-Flanke bei Hoheisel, der einen Heber alleine vor Neininger am Tor vorbei setzte. Zwei Minuten später ließ wiederum Hoheisel einige Donaueschinger Abwehrspieler stehen und markierte mit platziertem Schuss die 1:0 Führung.

Donaueschingen hatte kurz darauf die Chance zum Ausgleich. Nach einem Konter setzte Ohnmacht einen Kopfball nach Flanke von Schneider jedoch über die Latte. Im Gegenzug scheiterte Hoheisel mit einem Kopfball an Neininger.

Im zweiten Durchgang hatten die Gäste die erste nennenswerte Chance. Schneider verpasste nach einer Flanke von Albicker mit seinem Kopfball nur knapp das Löffinger Tor (48.). Im Gegenzug scheiterte Hoheisel an Neiniger, der stark reagierte und den Ball um den Pfosten lenkte. Beim folgenden Eckstoß sah Schiedsrichter Barisic ein Handspiel von DJK-Spieler Heitzmann und entschied ohne zu zögern auf Strafstoß, den Hirschbolz zum 2:0 verwandelte.

Die Donaueschinger waren nur kurz geschockt und legten schnell wieder den Vorwärtsgang ein. In der 56. Minute vergab Ohnmacht die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Er setzte einen Schuss aus acht Metern am Pfosten vorbei. Drei Minuten später war Löffingens Schuler nach einem Zuspiel von Kornienko vor dem Tor zu zögerlich und scheiterte an Neininger, der die Kugel reaktionsschnell abblockte.

Nach einer vergebenen DJK-Möglichkeit von Cakici in der 59. Minute gelang in der 64. Minute Schorpp der Anschlusstreffer zum 2:1. Sein Flankenball von der Außenlinie landete überraschend im Löffinger Netz. Dieser Treffer weckte weitere Kräfte bei den Gästen, die nun vehement nachsetzten. Die Löffinger Elf verlor zusehends den Zugriff aufs Spiel und es „brannte“ lichterloh in der Hälfte der Gastgeber. Mit zwei starken Reaktionen bewahrte FCL-Torhüter Osek seine Elf vor dem Ausgleich. Nach etwa 20-minütigem, erfolglosem Dauerdruck der Donaueschinger konnten sich die Löffinger etwas vom Druck befreien und verteidigten mit viel Glück den knappen Vorsprung über die Zeit.

Tore: 1:0 (30.) Hoheisel, 2:0 (51./HE) Kim Hirschbolz, 2:1 (64.) Schorpp; SR: Barisic (Sigmaringen); ZS: 150

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, D. Fuß (76.Baumann), Kim Hirschbolz, Kaufmann, Gaudig (74.Zimoch), Schuler, Kopp, Kornienko, Hoheisel (87.Isele), Bürer.

DJK Donaueschingen: Neininger, Schneider, Ohnmacht (87.Ganter), Schorpp, Raab, Albicker, Künstler, Heitzmann (78.Limberger), Beha, Sauter, Cakici (92.Erndle).