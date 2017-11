Regionalsport Schwarzwald Knackmuß und das Bauchgefühl

FC Furtwangen will gegen SG Dettingen-Dingelsdorf seine Siegesserie fortsetzen

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Mit zuletzt acht Siegen in Folge startet der FC Furtwangen in die Rückrunde und hat dabei mit der SG Dettingen noch eine Rechnung offen. Schließlich setzte es in Dettingen nach einer 1:0-Führung eine 1:2-Niederlage und die Furtwanger brauchten lange, um sich von einem schwachen Saisonstart zu erholen. Vorbei und vergessen, denn aktuell ist die Elf die Mannschaft der Stunde in der Liga.

Bis auf die schon länger verletzten Jakob Prezer und Johannes Stumpp hat Spielertrainer Markus Knackmuß auf der Zielgeraden alle Spieler an Bord und keinen Grund, die Rotationsmaschine anzuwerfen. Nur auf einer Position hat sich Knackmuß noch nicht entschieden. Bringt er wieder Tim Geiger, zuletzt in guter Form, oder Heiko Holzapfel, der beim 4:0-Erfolg gegen Walbertsweiler spielte. Eine Tendenz will Knackmuß noch nicht preisgeben. „Ich warte das Abschlusstraining ab und werde auf mein Bauchgefühl hören.“

Knackmuß hat den Gegner zuletzt beim Gastspiel in Löffingen gesehen und erwartet starke Gäste, die aktuell nur fünf Punkte weniger als Furtwangen haben. „Ich will nichts von Vorspiel-Revanche hören. Wir sind in einer guten Form, die es in den letzten zwei Partien vor der Winterpause zu bestätigen gilt.“

Denkbar ist, dass der Gast auf eine verstärkte Defensive setzt, auch wenn Knackmuß zunächst nicht damit rechnet. „Einerseits sind wir auf alles vorbereitet und andererseits ist es eher nicht die Dettinger Spielweise.“

Der Austragung der Partie steht nichts im Weg. Knackmuß: „Am Montag hatten wir zehn Zentimeter Schnee auf dem Platz und am Dienstag war der Schnee weg.“