Kleine Fehler werden sofort bestraft

Elf von 26 Spielen in der Handball-Südbadenliga sind absolviert. Mit erst einem Auswärtssieg in Elgersweier, am dritten Spieltag, geht Aufsteiger TV St. Georgen als Schlusslicht in die Weihnachtspause. Trainer Jürgen Herr zieht im SÜDKURIER-Interview eine Zwischenbilanz und blickt auf die Spiele im kommenden Jahr voraus.

Herr Herr, erst zwei Punkte stehen auf der Habenseite. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für erst einen Saisonsieg?

Wir wussten, was uns in der neuen Liga erwartet. Es ist eine schwierige Situation, vor allem, weil wir am vergangenen Samstag beim Tabellenvorletzten Oberkirch wieder leer ausgegangen sind. Für dieses Spiel hatten wir uns viel vorgenommen, haben nun aber schon vier Punkte Rückstand auf den vorletzten Platz. Gerade diese Spiele, gegen die unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt, sollten wir gewinnen.

Was macht Ihnen dennoch Hoffnung?

Möglicherweise wird es nach der Saison weniger Absteiger geben, da es aus den höheren Ligen auch weniger Absteiger geben könnte. Der vorletzte oder drittletzte Platz könnte zum Klassenerhalt reichen. Diese Plätze sind für uns in Schlagweite. Klar ist aber auch, dass wir uns steigern müssen.

In der heimischen Roßberghalle ist der TVS noch ohne Punktgewinn. Dabei war die Mannschaft in der Landesliga für ihre Heimstärke bekannt. Ist diese verloren gegangen?

Wir haben diesbezüglich schon einige Analysen betrieben. So genau lässt sich das nicht erklären. Ein Grund ist sicherlich, dass die Gegner in der Südbadenliga deutlich stärker als die Konkurrenten in der Landesliga sind. Wir hingegen kommen bei den Heimspielen nicht richtig in Tritt und rufen zu selten das wirkliche Leistungsvermögen ab. Es sind mehrere Faktoren, die da zusammentreffen.

Wirkt sich der bisherige Saisonverlauf als Stimmungskiller in der Mannschaft aus?

Nein, weil wir sehr realistisch in die Saison gegangen sind. Ich habe immer gesagt, dass es für uns nur ein Ziel geben kann: Der Klassenerhalt. Die aktuelle Situation trifft uns nicht unvorbereitet. Ich habe zudem festgestellt, dass auch das Umfeld kritisch, aber keinesfalls nervös agiert. Natürlich hatten wir es uns jedoch etwas anders vorgestellt.

Was macht den Unterschied zur Landesliga aus?

Die Qualität der Spiele und Gegner ist deutlich höher. Das ist keine neue Erkenntnis. Damit haben wir gerechnet und haben es gewusst. Das Spiel ist schneller und kleine Fehler werden sofort bestraft. Auch athletisch sind die Konkurrenten auf einem ganz anderen Level als in der Landesliga.

Besteht die Möglichkeit, in der Pause personell zu reagieren und neue Spieler zu verpflichten?

Es ist nicht meine, und auch nicht die Philosophie des Vereins, auswärtige Spieler anzuwerben. Der TV St. Georgen steht dafür, unsere Spieler mit einer guten Jugendarbeit selbst auszubilden und diese an die erste Mannschaft heranzuführen. Zudem gibt es keine Gewissheit, dass mögliche Neuzugänge sofort einschlagen. Wir gehen auch in der zweiten Saisonhälfte unseren Weg kontinuierlich weiter und verfallen jetzt nicht in Aktionismus.

Die St. Georgener Zuschauer durften bisher noch keinen Heimpunkt feiern. Sind Sie dennoch mit den Besucherzahlen und der Unterstützung zufrieden?

Ja. Auch unsere Fans sind die neue Saison sehr realistisch angegangen. Die Stimmung ist gut und die Mannschaft möchte nur zu gern die tolle Heimspielatmosphäre mit einem Sieg belohnen. Wir haben in St. Georgen ein treues Publikum. Ein Grund ist sicherlich, dass die Fans die Spieler über Jahre kennen, sich mit ihnen und der Mannschaft identifizieren. Das ist bei anderen Klubs, die mit einer zusammengekauften Mannschaft mehr Erfolg haben, oftmals nicht so. Auch vor dem Hintergrund unserer bisherigen Heimbilanz kann ich vor den St. Georgener Fans nur den Hut ziehen.

Was muss passieren, um mehr zu punkten und den Hebel umzulegen?

Wir hinterfragen uns ständig und analysieren Spiele. Wir haben etwas die Sicherheit der vergangenen Saison verloren, was natürlich auch an der langen Serie an erfolglosen Spielen liegt. Wir spielen uns oft gute Chancen heraus, haben dann aber nicht die Torabschlussquote, die du in der Liga brauchst.

Was haben Sie Ihren Spielern für die trainingsfreien Tage mitgegeben?

Sie sollen Weihnachten und den Jahreswechsel genießen. Nicht ständig an Handball denken und die Köpfe frei bekommen. Das wird uns gut tun.

Wann geht es mit dem Training weiter?

Wir fangen bereits am 2. Januar wieder an. Am 13. Januar steigt das Heimspiel gegen Kappelwindeck/Steinbach. Diese Mannschaft hat sechs Punkte mehr als wir. Diese Konstellation zeigt, dass wir einen Top-Start brauchen. Gelingt uns da der erste Heimsieg, wird er sicherlich neue Kräfte freisetzen.