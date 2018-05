Regionalsport Schwarzwald Kleine Dämpfer auf dem "richtigen Weg"

Junioren des FC 08 Villingen mit durchwachsener Saison. Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan blickt optimistisch in die Zukunft

Jugendfußball: Keine der drei höherklassigen Jugendmannschaften des FC 08 Villingen sorgte in der abgelaufenen Saison für Euphorie. Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan zieht daher ein durchwachsenes Fazit, blickt aber optimistisch in die Zukunft.

Die A-Jugend holte mit 34 Zählern genauso viele Punkte wie im Vorjahr. Somit sprang Platz sechs in der Verbandsliga-Tabelle heraus. Dabei mussten die Nullachter lange bangen, nicht noch auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Zudem war die Spielzeit vor allem von großem Verletzungspech und einem Trainerwechsel im April geprägt. Vom 18 Mann großen Kader fielen gleich sechs Spieler mit teils schweren Verletzungen aus.

Insgesamt hatten sich die Nullachter mehr von der Saison erhofft, sind aber mit dem Endspurt zufrieden. „Meine Aufgabe war es, schnell Klarheit in Sachen Klassenerhalt zu schaffen. Zudem erhielten viele B-Jugendliche die Chance, sich in der U19-Verbandsliga zu messen“, sagt Trainer Mustafa Gürbüz, der den Trainerposten Ende April von Emanuele Ingrao übernahm und zuvor bereits die B-Jugend trainierte. Diesen Trainerwechsel bezeichnet Marcel Yahyaijan im Nachhinein als die richtige Entscheidung. „Es war mit Emanuele nicht alles schlecht. Wir konnten aber mit Mustafa die A- und B-Jugend zusammenlegen.“ Dadurch erhoffen sich die Nullachter, dass die Jungs der U17, die im nächsten Jahr die A-Jugend bilden werden, bereits mit einem Erfahrungsvorsprung in die neue Spielzeit starten. Von den ältesten Junioren werden Nico Effinger, Kaiwan Schulze, Laurent Sterling und Batuhan Bak in die von Yahyaijan trainierte U23 übernommen. Niklas Heini und Furkan Sari, die als das „Tafelsilber“ der Nachwuchsabteilung der Nullachter gelten, bleiben noch ein Jahr in der A-Jugend, werden die Vorbereitung zur kommenden Saison aber ebenfalls bei der zweiten Mannschaft absolvieren.

Die B-Jugend verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um drei Punkte und drei Plätze in der Verbandsliga-Tabelle, was gleichbedeutend mit Rang fünf ist. Aber auch hier erhofften sich die Verantwortlichen mehr. „Die Jungs haben ordentlichen Fußball gespielt. Meist fehlte ein Knipser und das Quäntchen Glück. Es kamen viele unnötige Unentschieden und Niederlagen zusammen. Platz fünf ist unterm Strich okay“, bewertet Yahyaijan. Die Trainerrochade wird zur kommenden Saison auch vor der U17 nicht Halt machen. Mustafa Gürbüz wird sich voll und ganz auf die A-Jugend fokussieren, während Tevfik Ceylan das Traineramt abgibt und koordinative Tätigkeiten im Nachwuchsbereich übernehmen wird. Neuer B-Jugend-Trainer wird Sascha Duffner, der bisher als Spielertrainer bei B-Ligist Sportfreunde Schönenbach tätig war.

Auch in der C-Jugend wird es eine Traineränderung geben, jedoch mit altbekannten Gesichtern des Vereins. Haris Redzepagic wird nach über 20 Jahren seine Trainerlaufbahn beenden und ins Scouting wechseln, Bernd Seckinger wird Co-Trainer der U23. Nachfolger des Duos wird Daniel Miletic, dessen bisherige C2-Mannschaft zur C1 wird. Er wird die Aufgabe haben, die jungen Nullachter nach dem zwar tabellarisch klaren, aber fußballerisch unglücklichen Abstieg aus der Oberliga wieder in der Verbandsliga zu etablieren. „Das ist ein toller Jahrgang, mit dem meine Nachfolger viel Spaß haben werden. Wir konnten mit allen Mannschaften mithalten, individuelle Fehler kosteten uns aber jede Menge Punkte“, analysiert Redzepagic die Saison mit nur einem Sieg und zehn Unentschieden. Von den Erfahrungen in der Oberliga, darüber sind sich Redzepagic und Yahyaijan einig, würden die Jungs in den nächsten Jahren profitieren.

Insgesamt sieht Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan die Jugendarbeit des FC 08 Villingen auf einem guten Weg, erkennt aber, dass die Konkurrenz aus dem Raum Freiburg zu enteilen droht: „Vereine wie Lörrach und Offenburg profitieren durch Kooperationen mit dem SC Freiburg enorm. Wir müssen versuchen, schon früh die besten Talente dieser Region zu finden und mit diesen extrem gute Arbeit leisten. Was das betrifft, sehe ich uns auf dem richtigen Weg.“