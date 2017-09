Regionalsport Schwarzwald Klaus Waldvogel: Weilersbach gewinnt

Trainer der Sportfreunde Neukirch tippt den achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) NK Hajduk Villingen – SV Rietheim. „Da treffen zwei starke Mannschaften aufeinander. Von Hajduk hatte ich nach der Vizemeisterschaft einiges erwartet, aber Rietheim hat mich bisher überrascht. Beide haben offensiv Qualitäten, sodass einige Tore möglich sind. Ich tippe 2:3.“

FC Triberg – DJK Villingen II. „Platz zwei der DJK ist aller Ehren wert. In Triberg wird Villingen jedoch ernsthaft gefordert, denn Triberg scheint sich gefunden zu haben. Ich tippe 1:1.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Schönwald. „Die SG Buchenberg kann ich nur schwer in ihrem Vermögen einschätzen. Obwohl Punkte fehlen, hat die Mannschaft für mich noch nie enttäuscht. Schönwald hat gegen uns einen starken Eindruck hinterlassen. Die Elf wird in der Tabelle noch einige Plätze gut machen und 2:1 gewinnen.“

FC Weilersbach – FC Fischbach. „Fischbach marschiert durch die Liga. In Weilersbach ist die Erfolgsserie jedoch ernsthaft in Gefahr. Weilersbach ist bärenstark. Hinzu kommt, dass sie zu Hause immer zulegen. Sollte Fischbach die Gastgeber nicht in den Griff bekommen, gewinnt Weilersbach mit 2:0.“

Sportfreunde Neukirch – VfB Villingen. „Der Sieg am letzten Wochenende in Tannheim hat uns sehr gut getan. Ich würde mich freuen, wenn wir gleich nachlegen. Aber es wird ein knappes Spiel. Der Spielausgang ist abhängig davon, ob beide Teams ihre stärkste Formation aufbieten können. Ich hoffe, wir behalten die Oberhand.“

FC Peterzell – FC Tannheim. „Beim Tipp entscheide ich mich für ein Ergebnis, was für uns gut wäre. Ich sage 0:0.“

FC Kappel – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Schwierig. Kappel ist seit einigen Jahren in der Liga, die Gäste beleben als Aufsteiger die Staffel. Vöhrenbach punktete regelmäßig und wird es auch in Kappel tun. Ich tippe 2:2.“

SV Nußbach – FC Schonach II. „Schonach wird ohne Verstärkungen aus der ersten Mannschaft auskommen müssen. Das könnte die Chance der Nußbacher sein. Andererseits macht Schonach einen gefestigten Eindruck auf mich. Das Duell der Aufsteiger endet unentschieden-1:1.“