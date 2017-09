Regionalsport Schwarzwald Klasse Auftakt für TG Schwenningen

Beide Handball-Teams gewinnen

Handball, Landesliga Frauen: TG 1859 Schwenningen – HSG Albstadt 27:23 (12:13). (olg) Traumstart nach Pausenrückstand: Mit einem unerwartet deutlichen Sieg im Regionalderby hätte der Auftakt für Karsten Hauser und seine Sieben von der TG Schwenningen besser nicht sein sein können. Dank einer starken zweiten Halbzeit siegten die Gastgeberinnen verdient. Zunächst ging es hin und her. Über ein 4:3, 5:6, 9:7, 10:12 ging es nach dem Anschluss von Neuzugang Alisa Häffner (29.) mit einem 12:13-Rückstand in die Kabine. Nach dem Wechsel drehte die TGS das Spiel mit energischem Angriffsspiel und baute den Vorsprung zeitweilig auf fünf Tore aus. Die HSG gab jedoch nicht auf, und in der Schlussphase wurde es bis zum 23:22-Anschluss noch einmal spannend (56.). Doch in den letzten vier Minuten ließen die Gastgeberinnen keinen Treffer mehr zu. Burcu Kartal sowie Angelina Kny mit den letzten beiden Treffern machten den Sack endgültig zu. TGS: Angelina Kny (6), Sabrina Eberl (6/5 von 5 Siebenmeter), Alisa Häffner (4), Burcu Kartal (4), Ann-Kathrin Bujtor (2), Lisa Kuner, Anna-Lena Bettinger, Julia Held, Aileen Scranz, Alexandra Noack, Kristin Eberl.

Bezirksliga Herren: TG 1859 Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II 44:18 (20:9). Gelungener Start für die Mannschaft von Schwenningens Trainer Holger Hafner. Am Ende siegte die Herren hoch mit 26 Treffern Vorsprung. Bereits zur Halbzeit war beim 20:9 alles entschieden. Die TGS begann konzentriert und lag über ein 5:0 (7.), 9:1 (12.) und 15:5 (22.) schnell klar vorne. Nach dem deutlichen Pausenvorsprung machten die Hausherren mit dem Torewerfen munter weiter. In der 40. Minute stand es bereits 27:10, acht Minuten später gar 34:13. In den letzten zwölf Minuten fielen weitere zehn Treffer zum Kantersieg gegen die Donautäler, bei denen Max Schick sieben Treffer erzielte. TGS: Tobias Czech (9), Vladimir Aleksic (8/2 von 2 Siebenmeter), Max Mager (8), Richard Kellerer (7/3 von 5), Michael Mager (5), Tobias Götz (3), Manuel Arts (2), Matthias Roncari (2).

Bezirkspokal, 1. Runde: TG 1859 Schwenningen II – HSG Baar III 31:30 (14:13). Tore für die TGS II: Sascha Geiger (8), Rüdiger Wartenberg (7), Philipp Jauch (4), Richard Siegle (4), Nils Mühlbacher (3), Cedric Schulz (3), Michael Heim (1), Florian Mehne (1).