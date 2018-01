Regionalsport Schwarzwald Klarheit in Furtwangen und Tennenbronn

Personalplanung bei den Ringer-Teams. Simon Zwirner wechselt von Vöhrenbach zum KSK Furtwangen

Ringen: Seit Beginn des neuen Jahres können die Ringer ihre mündliche Zusage für die kommende Saison mit ihrer Lizenzunterschrift schriftlich bestätigen. Aufgrund manch schlechter Erfahrungen bei mündlichen Vereinbarungen verschafft die Unterschrift den Vereinen Erleichterung und Klarheit. Die Kaderplanung wird somit konkreter. Während auf den SV Triberg durch den Bundesliga-Rückzug in die Verbandsliga noch einiges an Arbeit wartet, sind die Personalfragen beim KSV Tennenbronn und beim KSK Furtwangen nahezu komplett geklärt.

Einen Abgang gibt es beim Regionalligisten KSV Tennenbronn. Florian Neumaier wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger RG Hausen-Zell. Tennenbronns Trainer Matthias Brenn bedauert Neumaiers Entscheidung, kann sie allerdings auch nachvollziehen: „Natürlich hätten wir Florian gerne behalten. Ich kann aber auch verstehen, dass er in die Bundesliga zurück will.“

Die Lücke, die Neumaier in den Klassen bis 80 kg und 86 kg griechisch-römisch hinterlässt, sieht Brenn gelassen: „Wir werden deshalb nicht aktiv auf Suche gehen. Bis auf diesen Abgang bleibt ja der bisherige Kader zusammen.“ Zudem wird Luca Lehmann nach seinem Praxissemester in Hamburg nun wieder voll zur Verfügung stehen.

Oberligist KSK Furtwangen konnte sogar den kompletten Kader der Saison 2017 halten. „Wir wollten so schnell wie möglich auch schriftlich klar machen, wer bleibt. Nun sind wir natürlich froh, dass uns kein Ringer verlässt“, freut sich KSK-Geschäftsführer Ewald Wolber. Vor allem bei Sascha Weinauge sind die Bregtäler erleichtert, dass er seinem Heimatverein treu bleibt. Wolber: „Sascha hatte nach seiner überragenden Saison mehrere Angebote.“

Den Furtwangern gelang es auch die Lücke in den oberen Griechisch-Gewichtsklassen zu schließen. Simon Zwirner wechselt vom Bezirksliga-Absteiger KSV Vöhrenbach zum Nachbarn. „Das ist eine super Lösung. Simon trainiert ohnehin schon seit längerem bei uns mit. Er hängt zwar am KSV Vöhrenbach, will aber die Herausforderung in der Oberliga angehen“, so Wolber. Zwirner ging vergangene Saison für die Vöhrenbacher in allen 18 Bezirksliga-Kämpfen auf die Matte. 13 Kämpfe gewann er und holte dabei insgesamt 44 Mannschaftspunkte.

Dass sich der Kader beim SV Triberg nach dem Rückzug aus der Bundesliga gravierend verändern wird, kommt nicht überraschend. Deshalb gibt es in den nächsten Wochen einiges zu tun für Trainer Kai Rotter.

Einen Ausländer darf der Neu-Verbandsligist kommende Saison pro Mannschaftkampf einsetzen. Es zeichnet sich ab, dass dies Roman Dermenji sein wird, da der Moldawier mittlerweile in Triberg wohnt. Bei den deutschen Ringern erwartet Tribergs Vorsitzender Mike Pfaff einige Abgänge. Auch Eigengewächs Jan Rotter dürfte kaum zu halten sein. „Ich würde gerne weiter in der Bundesliga bleiben. In den nächsten zwei Wochen habe ich Gespräche mit anderen Vereinen. Danach werde ich mich entscheiden“, sagt Jan Rotter. Derzeit befindet sich der 26-Jährige in der Aufbauphase nach seiner Schulteroperation im Dezember.

Sein Bruder Kai hofft bei der Kader-Planung auf die Rückkehr von Eigengewächsen. Dazu gehören Pascal und Patrick Becker, die zuletzt pausierten. Ob Dorian Becker vom neuen Liga-Konkurrenten SV Eschbach an den Wasserfall zurückkehrt, ist fraglich. Offen ist auch, ob Simon Günter bleibt. Fest eingeplant sind im neuen Team Dominik Kitiratschky, Erik Ragg und Abdullah Adigüzel. Zudem soll der Sohn des Vorsitzenden, Aaron Pfaff, seine ersten Einsätze bei den Aktiven bekommen.