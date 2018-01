Regionalsport Schwarzwald Klarer Derbysieg für die Panthers

Schwenninger Basketballer besiegen Tübingen. Ein gutes Viertel sorgt für die Entscheidung

Basketball, Regionalliga: SV 03 Tigers Tübingen – Wiha.Panthers VS 59:87 (18:22, 18:20, 9:22, 14:23). Mit einem letztlich klaren, aber mühevollen Derbysieg in Tübingen bauten die Wiha.Panthers aus Villingen-Schwenningen ihre Serie auf 15 Siege in Folge aus und holten sich die Tabellenführung zurück, die sich Speyer am Samstag für eine Nacht gesichert hatte. Der Titelrivale der Panthers hatte im Topspiel der Regionalliga den Tabellendritten Koblenz bezwungen. Die Panthers ließen sich vom Sieg der Konkurrenz aber nicht beirren und lösten ihre Aufgabe ebenfalls souverän. „Wir schauen nur auf uns, das hat uns nicht beeinflusst“, betont Panthers-Trainer Alen Velcic.

Der Sieg bei der Reservemannschaft des Bundesligisten Walter Tigers Tübingen stellte sich als hartes Stück Arbeit heraus, weil die Panthers vor allem in der ersten Halbzeit nachlässig agierten. Sie ließen in der Defensive zu viele Offensivrebounds zu und die nötige Intensität vermissen. Im Angriff leisteten sich die Doppelstädter zu viele Ballverluste und vergaben offene Würfe. Zwar lagen die Gäste ab Minute fünf stets in Führung, setzten sich aber nicht entscheidend ab. So blieben die Tübinger bis zur Halbzeit mit sechs Punkten Rückstand auf Tuchfühlung, obwohl sie mit Mampuya (nicht mehr in der Regionalliga spielberechtigt), Unger (beruflich weggezogen) und Kochendörfer (verletzt) auf drei ihrer besten Spieler verzichten müssen.

Auch Halbzeit zwei vermochten sich die Panthers zunächst nicht zu steigern. Vielmehr glichen die Tigers nach 90 Sekunden im dritten Viertel zum 44:44 aus. Dies war genug für den sichtlich verärgerten Alen Velcic, der während der Auszeit seine Spieler wachrüttelte. „Ich habe sie an das erinnert, was wir vor der Partie abgesprochen hatten. Ich habe sie sogar beleidigt, um sie zusätzlich zu motivieren“, erklärt Velcic schmunzelnd seinen psychologischen Kniff.

Dieser Trick sollte Früchte tragen: Seine kleine Aufstellung mit Kosta Karamatskos, Rasheed Moore, Sergey Tsvetkov, Jaka Zagorc und Torben Tönjann zog mit einem 28:0-Lauf spielentscheidend davon. Die Mannschaft von Claus Sieghörtner, bei der lediglich der ehemalige Profi Adrian Lind sowie Niklas Schüler eine zweistellige Punktezahl erreichten, hatten diesem Zwischensprint der Panthers nichts mehr entgegenzusetzen. Es dauerte mehr als sechs Minuten, bis die Gastgeber wieder einen Punkt auf die Anzeigetafel brachten. Die Gäste gewannen das dritte Viertel mit 22:9, sodass die Partie schon zu Beginn des letzten Abschnitts angesichts des 19-Punkte-Unterschieds entschieden war.

So ließen die Raubkatzen, die von rund 70 Fans begleitet wurden, das gefühlte Heimspiel locker austrudeln und machten aus einem Arbeits- einen Kantersieg, dessen Deutlichkeit nach der Halbzeit nicht zu erwarten war. Neben US-Amerikaner Rasheed Moore, der mit 31 Zählern erneut eine tolle Vorstellung bot, ragten auch Sergey Tsvetkov mit 18 Punkten und Davor Barovic mit 13 Rebounds heraus. Kapitän Nikola Fekete hingegen saß bis auf die letzten drei Minuten auf der Bank. „Es war eine Vorsichtsmaßnahme, dass Nikola nicht spielte“, erklärt Velcic. Fekete kuriert immer noch eine hartnäckige Bänderdehnung aus.

Für die Panthers spielten: Rasheed Moore (31 Punkte/7 Rebounds/2 Assists), Sergey Tsvetkov (18/4/0), Jaka Zagorc (8/3/2), Petar Madunic (10/2/1), Davor Barovic (7/13/4), Boyko Pangarov (5/0/0), Torben Tönjann (2/1/0), Kosta Karamatskos (4/5/6), Darius Pakamanis (0/2/3), Nikola Fekete (2/0/0) und Franko Koljanin.