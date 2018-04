Regionalsport Schwarzwald Klarer Derby-Sieg für FC 08

Villingen gewinnt gegen Bahlingen mit 4:1. Zwei Platzverweise für Gäste vom Kaiserstuhl

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC 4:1 (1:0).(mp) Klare Sache für den FC 08 Villingen im südbadischen Derby. Die Nullachter schlugen den Bahlinger SC deutlich mit 4:1 und verbesserten sich auf Platz drei. Die Gäste handelten sich vor 600 Zuschauern im ebm-Papst-Stadion zwei gelb-rote Karten ein.

Villingens Trainer Jago Maric musste gegenüber dem Spiel gegen Göppingen am vergangenen Samstag seine Anfangsaufstellung auf drei Positionen ändern. Für die angeschlagenen Benedikt Haibt und Manuel Stark begannen Stjepan Geng und Daniel Niedermann. Zudem bleibt Torjäger Nedzad Plavci, da über den Einspruch der Nullachter noch nicht entschieden wurde, gesperrt. Für Plavci spielte Damian Kaminski.

Die Gastgeber begannen sehr zielstrebig, aber auch die Gäste vom Kaiserstuhl hielten in der ersten Halbzeit gut dagegen. Die klaren Chancen lagen auf Seiten der Nullachter. Zunächst scheiterte Cristian Giles mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an BSC-Torhüter David Bergmann. Die anschließende Ecke von Teyfik Ceylan verlängerte Dragan Ovuka am Fünfmetereck per Kopf und Tobias Weißhaar drückte den Ball aus zwei Metern, ebenfalls per Kopf, zum 1:0 über die Linie (9.).

In der Folgezeit hatten die sehr aggressiv und manchmal in den Zweikämpfen auch etwas überhart einsteigenden Gäste mehr vom Spiel, ohne sich klare Torchancen zu erspielen. Nach einer Viertelstunde musste Daniel Wehrle, nachdem er ohne Fremdeinwirkung umknickte, frühzeitig vom Platz und wurde durch Haibt ersetzt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es dann die erste gelb-rote Karte für die Bahlinger, als der bereits verwarnte Serhat Ilhan im Luftkampf mit Kaminski den Ellenbogen zu Hilfe nahm und Schiedsrichter Lukas Heim die Ampelkarte zog.

In Überzahl spielten die Nullachter dann sehr geschickt. Nach einem gelungenen Angriff über Geng spielte Tobias Weißhaar den Ball mit der Hacke weiter und Kaminski hatte keine Mühe den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 (56.) einzudrücken. Kurz darauf schwächte sich der BSC ein zweites Mal. Felix Higl war mit einer Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden, warf diesem den Ball vor die Füße und der bereits verwarnte „durfte“ ebenfalls frühzeitig zum Duschen.

Nach knapp einer Stunde war dann die Partie endgültig gelaufen. Einen Freistoß von Ceylan köpfte Daniel Niedermann zur Mitte, wo Kapitän Haibt keine Mühe hatte den Ball aus drei Metern zum 3:0 einzuköpfen. In der Folgezeit beruhigte sich das Spiel, Villingen schaltete deutlich zurück, die Gäste kamen etwas besser auf, blieben aber in der Offensive weiter harmlos. Die letzten zwei Minuten brachten noch etwas Bewegung. Zunächst verwandelte der Bahlinger Boukemia nach einem Foul von Niedermann an Laurentiu Petean, den fälligen Elfmeter zum 1:3. Doch praktisch im Gegenzug sorgte der eingewechselte Luca Credo, nach schönem Zuspiel von Weißhaar für den 4:1-Endstand.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Obwohl wir mit einer veränderten Aufstellung ins Spiel gingen, war die Mannschaft sofort hellwach und hat sehr konzentriert gespielt. Natürlich haben uns die zwei Bahlinger Platzverweise in die Karten gespielt, aber wir haben es auch sehr gut gemacht.“

Alfons Higl (Bahlinger SC): „Es war ein verdienter Sieg für die Villinger, die wesentlich aggressiver spielten als wir. Allerdings waren die zwei gelb-roten Karten schon sehr fraglich. Ich denke der junge Schiedsrichter hat das richtige Gefühl nicht gehabt, aber wir hatten auch einige Undiszipliniertheiten in unserem Spiel.“

Tore: 1:0 Weißhaar (9.), 2:0 Kaminski (56.), 3:0 Haibt (59.), 3:1 Rahman Boukemia (88., Foulelfmeter), 4:1 Crudo (89.). – Bes. Vork.: Gelb-rote Karten gegen Bahlingen (S. Ilhan 45. + 1 und F. Higl (57.). – ZS: 600. SR: L Heim (Waghäusel).

FC 08 Villingen: Mendes, Gil, Ovuka, Niedermann, Serpa, Wehrle (14. Haibt), Geng (73. Mauro Chiurazzi), Weißhaar, Ceylan, Kaminski (78. Crudo), Giles.